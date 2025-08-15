El Sena rechaza ataque a cuchillo contra estudiante en Bucaramanga

El Sena Regional Santander se pronunció tras el ataque con arma blanca registrado este jueves al interior del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, en el que una estudiante de auxiliar de farmacia resultó herida tras el ataque con cuchillo por parte de su exnovio.

En un comunicado oficial, la institución rechazó “enfáticamente cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la integridad de sus aprendices” y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.

El Sena informó que, una vez ocurrió el hecho, el personal activó de inmediato el protocolo de seguridad institucional, cerrando los accesos de la sede y notificando a las autoridades. Gracias a la rápida acción de la Policía Nacional, el presunto agresor, también aprendiz de la entidad, fue capturado a pocas cuadras del lugar.

La entidad aseguró que continuará implementando acciones para fortalecer la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, y exhortó a los aprendices a utilizar las rutas institucionales de atención en casos de violencia o amenazas, donde recibirán acompañamiento y orientación.

“La prioridad es garantizar un ambiente de respeto y seguridad para todos”, señaló el Sena, que además manifestó su disposición de brindar apoyo a la víctima y a su familia durante el proceso de recuperación.