Estudiante del Sena de Bucaramanga fue herida por exnovio quien entró a la institución

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió hacia las 6:15 a.m. de este jueves 14 de agosto en las instalaciones de El SENA de la carrera 27 de Bucaramanga. La víctima, Angie Marcela Vásquez Aranda, se encontraba en el cuarto piso del edificio cuando un hombre, expareja sentimental, quien ingresó por la entrada principal, se acercó sin mediar palabra y la hirió con un arma cortopunzante en la parte baja derecha del abdomen.

Tras la agresión, el atacante escapó, pero las labores de seguimiento de la Policía permitieron la captura del hombre. La joven fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde recibe atención médica.

Angie Marcela es estudiante del programa de auxiliar de farmacia del SENA. Las autoridades informaron que las cámaras de seguridad de la institución no estaban en funcionamiento.

En el centro asistencial hizo presencia la Patrulla Púrpura de la Policía, especializada en la atención de casos de violencia contra la mujer.

El pasado 6 de agosto también se registró un caso de violencia contra la mujer donde el agresor también fue el exnovio. En la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario de Santander permanece Krisney Albano García, de 24 años, luego del brutal ataque a cuchillo por parte de su expareja en un intento de feminicidio.

Los hechos, en este caso, ocurrieron en el barrio María Paz, de Bucaramanga, cuando la joven se encontraba durmiendo y fue atacada con 19 puñaladas.

La madre, de 51 años, en un intento por defenderla, también fue herida con nueve puñaladas y se encuentra en delicado estado de salud en el mismo centro asistencial.