Sube a 600 hectáreas la zona afectada por remoción en masa en Vélez: fotos

Las autoridades de Vélez confirmaron un incremento significativo en el área impactada por la remoción en masa que desde hace semanas afecta a las veredas Zarandas y La Hélida.

De acuerdo con la más reciente incursión técnica realizada por Bomberos, Defensa Civil y la Secretaría de Planeación Municipal, el deslizamiento ya comprende cerca de 600 hectáreas de influencia directa, un aumento importante frente a los reportes iniciales.

El equipo de respuesta recorrió aproximadamente 4 kilómetros del deslizamiento, donde evaluó el comportamiento del río Quiratá, una de las mayores preocupaciones desde que inició la emergencia.

Durante la inspección se constató que el afluente modificó su cauce natural y ahora está tributando hacia la quebrada Tirantas, un cambio que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre el sistema hídrico de la zona.

Pese a la magnitud del fenómeno, la Alcaldía de Vélez entregó un parte de tranquilidad a las comunidades ubicadas aguas abajo. Según el informe, el río continúa fluyendo y no presenta represamientos críticos, por lo que, de momento, no existe riesgo de una avenida torrencial.

Las autoridades locales informaron que el monitoreo se mantendrá activo y permanente, tanto sobre el movimiento del terreno como sobre el comportamiento del agua, con el fin de reaccionar oportunamente ante cualquier variación que pueda poner en riesgo a la población.

La Administración Municipal reiteró a los habitantes de las áreas cercanas mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar acercarse a zonas inestables mientras continúan las labores de evaluación y gestión del riesgo.