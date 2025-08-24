Temporada de lluvias sigue golpeando a Santander: vías bloqueadas y comunidades en riesgo

Los organismos de socorro en Santander declararon máxima alerta tras las fuertes lluvias que han provocado el desbordamiento de varias quebradas y el incremento en los niveles de los ríos en distintas zonas del departamento.

Las crecientes súbitas de las quebradas Aserradero y La Negra afectaron gravemente a las veredas San Isidro, El Boquerón, Las Vueltas y Hoya Negra, dejando a más de 500 familias damnificadas y alrededor de 5.000 personas incomunicadas con el municipio de Galán.

De acuerdo con Dudwin Villamizar, de la Defensa Civil en Santander, se adelantan evaluaciones de daños en los 33 municipios donde se han reportado emergencias. “Pedimos a los conductores máxima precaución, ya que se presentan desprendimientos de rocas y deslizamientos en vías secundarias y terciarias, evitar atravesar vías por donde pasan quebradas a la hora de lluvias”, advirtió.

Imágenes de los organismos de Socorro. Emergencia en Santander por lluvias. El municipio de Galán Incomunicado.

El Ideam había alertado sobre lluvias intensas en las provincias Guanentina y Comunera. Entre los sectores más afectados se encuentran La Leona, entre San Joaquín y Onzaga; La Vitoca, El Aserradero y La Negra, en Galán; y La Guayacana, en El Socorro.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni desaparecidas. Sin embargo, los cierres totales en las vías hacia las veredas impactadas complican la movilidad y aumentan el riesgo de pérdidas de calzada, caída de árboles y desprendimiento de material rocoso en los corredores viales.

Las autoridades recomiendan a la comunidad evitar exponerse en zonas de inundación o de ladera durante las crecientes, mientras continúan las labores de atención.