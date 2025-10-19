Tensión entre Petro y Trump prende las alarmas de empresarios en Santander

Las recientes declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos Donald Trump han generado preocupación entre empresarios y gremios económicos en Santander, quienes advierten que esta tensión diplomática puede afectar la confianza de los inversionistas internacionales en Colombia.

Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, aseguró que este tipo de enfrentamientos públicos, especialmente a través de redes sociales, pueden tener repercusiones negativas sobre la imagen del país y la estabilidad económica.

“Colombia se está ubicando en una posición similar a la de países como Venezuela, China o Rusia, y eso podría poner en riesgo la llegada de inversión extranjera. La imagen de estabilidad y seguridad jurídica se deteriora cuando los líderes se enfrentan en redes sociales”, señaló Remolina.

El representante gremial hizo un llamado a la cordura y al restablecimiento del diálogo diplomático, al considerar que los canales formales de comunicación deben primar sobre los intercambios políticos por internet.



“Tenemos dos presidentes que usan las redes sociales para comunicarse y no los medios diplomáticos. Es urgente recuperar la prudencia y la diplomacia para evitar impactos económicos”, agregó.

Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: AFP

Remolina recordó que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, y que cualquier deterioro en la relación bilateral puede traducirse en pérdida de confianza inversionista, disminución de exportaciones y freno a nuevos proyectos de desarrollo regional.

Desde ProSantander y otros gremios económicos del departamento se insistió en la necesidad de mantener un ambiente de estabilidad y cooperación internacional que incentive la llegada de capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo y la infraestructura.

Publicidad

“La inversión no llega donde hay ruido político ni incertidumbre institucional. Colombia debe enviar señales de confianza al mundo”, concluyó Remolina.