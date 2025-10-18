Terror en cafetería de exclusivo sector de Bucaramanga: asaltaron a mujeres a plena luz del día

Momentos de pánico se vivieron en la tarde del viernes 17 de octubre en una reconocida cafetería de Bucaramanga, cuando un hombre armado ingresó al lugar y asaltó a varias mujeres que se encontraban departiendo a plena luz del día.

El hecho se registró hacia las 4:06 p. m. en la calle 47 con carrera 28, frente al hotel Dann Carlton. Según el reporte de las autoridades, el delincuente, que vestía pantalón jean azul, camiseta negra, casco y zapatos oscuros, ingresó al establecimiento, intimidó a las víctimas con un arma de fuego y les robó una cadena de oro y un celular iPhone 17.

Tras cometer el hurto, el hombre huyó del sitio en una motocicleta en la que lo esperaban otros dos cómplices. De acuerdo con las primeras investigaciones, las cámaras de seguridad del sector captaron a tres sujetos movilizándose en dos motocicletas.

Una de las víctimas, la modelo Yurisbet Hernández, relató el angustioso momento:



“Estábamos en un café frente al hotel Dann Carlton, a menos de 400 metros de un CAI, y no imaginamos que fuera a pasar algo así. El tipo entró con casco, le puso el arma en la cabeza a mi compañera y le quitó el teléfono. Luego intentó apuntarme, yo me agaché del susto y quedé paralizada; nadie sabía qué hacer, nadie se metió”.

Así fue el violento atracó que cometió un hombre armado en reconocido café bar del barrio Sotomayor de Bucaramanga. El delincuente hurto joyas, celulares y un bolso. Autoridades buscan al ladrón que huyó en una motocicleta #VocesySonidos pic.twitter.com/h5gIG6jqkA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 18, 2025

Hernández también contó que, según testigos, las placas de la moto pudieron conocerse gracias a una transeúnte que presenció la huida de los delincuentes.

Agregó que los mismos hombres habrían participado dos horas antes en otro robo en el que hirieron a un ciudadano para robarle una cadena de 25 gramos, cambiándose de ropa tras cometer el primer hecho.

La comunidad expresó su preocupación por la inseguridad en la ciudad, donde, pese a la cercanía de un CAI, los robos a mano armada se han vuelto frecuentes. Las autoridades continúan tras la pista de los delincuentes quienes huyeron en motocicleta sin rumbo conocido.