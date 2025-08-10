Tragedia en Rionegro, Santander: niña de 12 años murió tras recibir un disparo

Una menor de 12 años perdió la vida en la noche del viernes en zona rural de Rionegro, Santander, luego de recibir un impacto de bala en el cuello mientras pescaba junto a su padre.

El trágico hecho ocurrió en el sector conocido como El Bambú, a la altura del kilómetro 30 de la vía que comunica con el municipio de El Playón.

Según el relato de un habitante de la zona, identificado como Víctor Prada, la niña se encontraba con su padre y un vecino en la orilla del río, cuando un hombre, presuntamente relacionado con una mina de arena del lugar, se acercó para reclamarles por permanecer allí.

Momentos después, el individuo habría hecho dos disparos, uno de los cuales impactó a la menor.

“Ellos iban por el río, que es bajito, pescando con anzuelos. Al parecer, el vecino les había dicho que fueran en la noche”, comentó Prada.

Tras el ataque, la niña fue llevada en una camioneta particular hasta el hospital de Rionegro.

Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, falleció antes de recibir atención médica. “Yo estaba comiendo cuando llegó el papá con la menor herida y me pidió que los llevara. Ella aún tenía signos vitales, pero murió en el camino”, agregó el testigo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho, identificar al responsable y determinar si existe relación con disputas por el uso del terreno o del afluente.