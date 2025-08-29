Publicidad

Tribunal anula sanción contra ministra de Ambiente en caso del páramo de Almorzadero

El Tribunal declaró la nulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite desde su inicio, garantizando todas las garantías procesales para las partes.

Minambiente anuncia apelación por sanción en caso del Páramo de Almorzadero
Minambiente anuncia apelación por sanción en caso del Páramo de Almorzadero
Foto: La Nota Positiva / X@IreneVelezT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:47 a. m.

El Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la sanción económica que había sido impuesta a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, y a dos funcionarios de esa cartera por presunto desacato en la delimitación del páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

De acuerdo con la decisión, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente de desacato, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que vulneró el derecho al debido proceso.

Por estas razones, el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite desde su inicio, garantizando todas las garantías procesales para las partes. Con esta providencia, actualmente no existe sanción vigente contra la ministra Vélez ni contra ningún funcionario del Ministerio de Ambiente.

La cartera ambiental señaló en un comunicado que continuará participando activamente en el nuevo proceso judicial, con el compromiso de cumplir la sentencia de tutela que ordena una nueva delimitación del páramo de Almorzadero bajo un esquema de participación ciudadana.

“El Ministerio reitera su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente y responsable frente a la protección de los páramos”, indicó la entidad.

