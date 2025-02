Ultimátum a Minambiente por negar información sobre zona de reserva en Santurbán

Previo al inicio de un incidente de desacato de una tutela interpuesta por Ivonne Consuelo González, como representante de la Asociación de Mineros de Santurbán , contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por no entregar información relacionada con el área de reserva temporal que será declarada en el páramo de Santurbán, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, le advirtió a la ministra Muhamad que tiene 48 horas para dar respuesta a la tutela.

De no cumplir la orden de la juez Alicia Martínez, la ministra Muhamad enfrentaría un arresto de hasta 6 meses y una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cabe recordar que el pasado 10 de febrero la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga confirmó en segunda instancia el fallo de tutela interpuesto por Ivonne González quien argumentó que la respuesta dada por el Ministerio no resolvía de fondo su solicitud, ya que solo mencionaba la zonificación ambiental sin abordar la aplicación del Código de Minas, que era el tema central de su petición.

Tres días después, es decir el 13 de febrero, González interpuso el incidente de desacato por lo que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, se pronunció el 17 de febrero haciendo la advertencia antes de iniciarlo.

En su decisión la juez, requiere por primera vez a la ministra de Medio Ambiente , Susana Muhamad González, o a su delegado, para que cumpla de inmediato con la orden de tutela. Igualmente, le otorgan 48 horas para dar respuesta clara y de fondo a la petición de la representante de Asomineros Ivonne González.

Finalmente advierte que, si se corrobora el incumplimiento de la orden de tutela, los funcionarios responsables podrían ser sancionados con arresto hasta de seis meses y multa de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales.

“Ese anuncio que hace el tribunal judicial de un posible arresto y multa a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad porque no ha dado respuesta a la tutela que le hemos solicitado y que no le dio fondo, nos da la razón de lo que hemos venido anticipando hace más de un año que no terminó la delimitación y establece una zona de reserva inconsulta, inconstitucional que viola todos los derechos. Pasa por encima de la corte constitucional y ahora escuchamos con preocupación que ella dice que se retira del ministerio precisamente por dignidad”, señaló Ivonne González, tutelante.

González también cuestionó fuertemente la posición de Minambiente pues asegura que sus decisiones en el páramo de Santurbán afectan a los mineros de la región.

Este es el requerimiento del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga.