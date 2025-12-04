En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Una persona muerta y 14 heridas en accidente de bus de turismo en Santander

Una persona muerta y 14 heridas en accidente de bus de turismo en Santander

El bus había salido de Moniquirá, Boyacá, y tenía como destino el Parque Nacional del Chicamocha en Santander.

