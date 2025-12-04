Una persona muerta y 14 heridas en accidente de bus de turismo en Santander

Un grave accidente se registró en la mañana de este jueves en el sector de Cachama, entre los municipios de Oiba y Socorro, Santander, donde un bus de servicio especial que había salido de Moniquirá, Boyacá, y tenía como destino el Parque Nacional del Chicamocha, chocó contra un barranco, al parecer por una falla mecánica.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo habría perdido el sistema de frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control y se estrellara primero contra el costado izquierdo de la vía y luego contra el derecho. En el lugar murió una joven de 17 años, mientras que 14 pasajeros más resultaron heridos.

Ambulancias, bomberos, Policía de Tránsito y organismos de socorro acudieron al sitio para atender a los lesionados y trasladarlos al Hospital Regional Manuela Beltrán de El Socorro, donde permanecen en valoración médica.

El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó la información y explicó la hipótesis del siniestro.



“Nos encontramos atendiendo esta lamentable noticia. Un bus que cubría la ruta Moniquirá – Parque Chicamocha, al parecer, presenta fallas mecánicas, el conductor pierde el control y colisiona con ambos costados de la vía. En el lugar fallece una menor de 17 años y 14 personas son valoradas en el hospital de Socorro”, indicó el oficial.

La vía permanece con cierre total mientras el personal judicial adelanta el levantamiento del cuerpo y se realizan las labores de remoción del vehículo. Las autoridades estiman que al menos un carril podría habilitarse en las próximas horas.