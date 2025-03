Varios semáforos de Bucaramanga están fuera de servicio por fallas en la red eléctrica

Bucaramanga enfrenta problemas en su red semafórica debido a su obsolescencia, lo que ha dejado fuera de servicio varias intersecciones clave en la ciudad. Según informó el director de Tránsito, Jhair Manrique, las fallas se deben a variaciones en el voltaje y fuertes lluvias, que afectan los componentes electrónicos de los semáforos, en especial sus tarjetas madre.

"En la ciudad de Bucaramanga tenemos varias intersecciones semafóricas que no están en funcionamiento hoy en día. Esto es debido a que nuestra red es tan obsoleta que cualquier variación de voltaje o fuertes lluvias que tengamos nosotros en la ciudad me desconfigura y me quema las tarjetas madres de las diferentes intersecciones geográficas que tenemos", explicó Manrique.

Las intersecciones afectadas son:

Calle 36 con carreras 23, 24 y 25.

Calle 61 con carrera 17C.

Calle 64 con carrera 5.

Calle 36 con carrera 33.

Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la prudencia y el respeto a las normas de tránsito mientras los técnicos realizan los arreglos correspondientes.

"Quiero comunicarle a la ciudadanía que estos días, mientras los técnicos correspondientes hacen los arreglos y ponen en funcionamiento nuevamente esas intersecciones, hacerles un llamado a la cordura, a la paciencia, al respeto a las normas de tránsito y a los agentes que están regulando en estos puntos mientras corregimos el error", señaló el director de Tránsito.

Se espera que en los próximos días se restablezca el funcionamiento de los semáforos afectados, por lo que las autoridades instan a los conductores y peatones a circular con precaución en estas zonas hasta que se normalice la situación.

"Por favor, tener cuidado siempre que pasemos por este circuito", concluyó el funcionario.