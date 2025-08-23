Violento ataque en Bucaramanga: víctima recibió al menos siete disparos

En la carrera 5 con calle 28, en un consultorio odontológico, ubicado en el barrio Girardot, fue atacado con arma de fuego Feisar Giovanny Anaya Suárez, quien resultó gravemente herido y posteriormente falleció.

Según versiones preliminares de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar, sobre el mediodía cuando, al ver al joven, el parrillero ingresó a la fuerza al consultorio y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien recibió al menos siete impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza.

Malherido, Feisar Anaya fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó en estado crítico y, pese a cirugía de urgencia sumado a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Los hombres, quienes quedaron registrados en cámaras de la zona, tras cometer el crimen huyeron del barrio y, sobre la carrera 4 con calle 31, abandonaron la motocicleta a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Unidades de la Sijín inspeccionaron la motocicleta buscando huellas e indicios de los responsables.

Las autoridades realizaron un cerco en la zona para recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables.

La víctima, conocida como Freisan Anaya, trabajaba en un negocio de diseños de interiores. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del homicidio ni si el joven tenía antecedentes judiciales.

Las autoridades avanzan en la investigación en el sector para dar con el paradero de los atacantes.