No es lo que necesitamos, la militarización no ha servido de nada en Arauca: líder social

Mayerly Briceño, líder social y defensora de Derechos Humanos de Arauca, habló en Sala de Prensa de BLU Radio se refirió a la difícil situación social y de orden público que vive el departamento tras los desplazamientos, muertes y el recrudecimiento del conflicto armado varios municipios. Desde Bogotá, a donde llegó a mediados de enero, la mujer contó cómo está secuestrada esa población del extremo oriente del país.

Con cifras desalentadores, 66 personas asesinadas y más de mil desplazados, Mayerly habló de su salida del departamento, por miedo y por prevención llegó a la capital del país y desde aquí alza su voz y relató la cruda realidad de la zona "para nadie es un secreto que en Arauca históricamente desde hace 50 años el ELN esta presente y ejerce un control territorial, político, social y nosotros hemos vivido sometidos bajo la ley y las reglas que operan en el departamento", indicó Briceño.

En Arauca siempre se ha vivido bajo la amenaza del conflicto, pero según la líder social desde el 2 de enero las disidencias y el ELN rompieron un pacto de no agresión, que tenían esos grupos al margen de la ley desde el 2011, y que dejó a la población en medio de estas disputas. "Allá quedó mi familia y es muy difícil salir huyendo y dejar todo lo que has construido toda la vida, en las zonas rurales hay que acostarse a dormir con una maleta lista con ropa por si algo pasa", contó.

Briceño le respondió al presidente Iván Duque que en días pasados había indicado que este Gobierno es que que más inversión social ha hecho en toda su historia en el Arauca y dijo que "Al día de hoy los estudiantes de l todos los colegios todo el departamento no tienen transporte escolar porque ni el Gobierno nacional ni el departamental lograron sacar adelante la licitación..., tampoco hay PAE, donde yo vivo no hay un puesto de salud siquiera".

La líder social fue clara y sentenció que la militarización del departamento no sirve, porque no es lo que ellos necesitan. "Van 66 muertos y más de 1. 300 desplazados ¿ha servido la militarización en Arauca? Cuando llegan a cuidar los intereses del Estado, los pozos petroleros, esa no es la solución, no es lo que nosotros queremos que tienen que cuidarlos, pero donde esta la seguridad para los campesinos y los araucanos". Al final pidió que no los olvidaran porque Arauca también es Colombia.

