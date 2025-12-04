En vivo
Accidente cerebrovascular mantiene alta incidencia y retos de atención en Colombia

Accidente cerebrovascular mantiene alta incidencia y retos de atención en Colombia

El ACV sigue siendo la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte en el país. Expertos explican por qué aumentan los casos, qué avances existen en atención y cuáles son las señales de alerta y desafíos para mejorar el acceso a tratamiento.

