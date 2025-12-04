Pilar para productividad y fidelización: el 59 % de empresas en Colombia ofrece planes de salud

Los planes de salud han trascendido su papel como un beneficio secundario para establecerse como un componente fundamental dentro de los paquetes de compensación empresarial en Colombia.

Actualmente, el 59 % de las compañías en el país incluye algún tipo de plan de salud entre sus prestaciones, según revela un estudio de Human Factor Consulting. Esta marcada tendencia responde tanto al creciente interés de los trabajadores por acceder a servicios de salud oportunos, como al objetivo organizacional de impulsar el bienestar, la satisfacción y la estabilidad de sus equipos.

Ivonne Granados, gerente de Ventas de la Unidad de Salud de Compensar, destacó que las empresas han comprendido que el cuidado de la salud del talento humano ya no es un beneficio complementario, sino un pilar central del bienestar laboral. La priorización de este aspecto permite construir entornos donde los equipos se sienten valorados, lo que a su vez se traduce en mayor confianza, compromiso y estabilidad.

Sistema de salud Foto: referencia, Meta IA

Ventajas competitivas para atraer y retener talento

La inclusión de planes de salud ofrece múltiples ventajas que impactan directamente en el rendimiento operativo y la gestión del talento. La experta de Compensar subraya los principales beneficios de priorizar estas alternativas de compensación:



1. Reduce el ausentismo y fortalece la productividad: El acceso ágil a servicios médicos oportunos y a programas preventivos minimiza las incapacidades por enfermedades comunes, manteniendo la continuidad operativa y mejorando el desempeño general.

2. Incrementa la fidelización y permanencia: Al garantizar planes de salud, la organización demuestra un compromiso genuino con el bienestar de sus trabajadores y sus familias, lo que consolida la lealtad, reduce la rotación de personal y disminuye los costos asociados a la capacitación y el reclutamiento.

3. Potencia la capacidad de atracción: En el competitivo mercado laboral, contar con beneficios de salud sólidos posiciona a la empresa como un lugar deseable para trabajar, mejorando la reputación de la marca empleadora y facilitando la atracción de perfiles talentosos.

Publicidad

4. Facilita el acceso oportuno a servicios: Los planes corporativos ofrecen tarifas más competitivas, acceso más ágil a especialistas y redes de atención segmentadas. Además, facilitan la cobertura de condiciones preexistentes y servicios complementarios.

5. Clima organizacional: Las alternativas de salud pueden integrarse con iniciativas de bienestar, actividades de vida familiar y acompañamiento emocional, promoviendo entornos laborales más positivos, equipos más motivados y relaciones internas sólidas.

Entre las alternativas más implementadas por las empresas colombianas, la medicina prepagada lidera con un 79 %, seguida por los planes complementarios (68 %), asistencias médicas domiciliarias (34 %) y pólizas de hospitalización y cirugía (17 %).

Publicidad

En los últimos días, Compensar se sumó a este mercado y anunció el lanzamiento de su medicina prepagada: en el que ofrece acceso directo a más de 60 especialidades médicas y odontológicas, cobertura internacional, atención de urgencias a nivel nacional, y servicios de telemedicina y orientación médica 24/7. También incluye terapias, atención domiciliaria, apoyo en salud mental y la convalidación de antigüedad de otras prepagadas.