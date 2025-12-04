En vivo
Salud

Pilar para productividad y fidelización: el 59 % de empresas en Colombia ofrece planes de salud

Pilar para productividad y fidelización: el 59 % de empresas en Colombia ofrece planes de salud

Entre las alternativas más implementadas por las empresas colombianas, la medicina prepagada lidera con un 79 %, seguida por los planes complementarios (68 %), asistencias médicas domiciliarias (34 %) y pólizas de hospitalización y cirugía (17 %).

