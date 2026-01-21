ACHC ha advertido desde hace varios meses los problemas en el flujo de recursos de Nueva EPS

La crisis del sistema de salud y la situación financiera de Nueva EPS siguen generando pronunciamientos de distintos actores del sector. Recientemente, Blu Radio conoció una carta remitida desde el mes de octubre de 2025 por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales a la entonces agente interventora de la entidad, Gloria Libia Polanía, en la que el gremio de las IPS fija su posición frente a los embargos judiciales que hoy afectan a la aseguradora.

En el documento, las clínicas y hospitales señalan que no puede aceptarse que los procesos adelantados ante los operadores judiciales y sus desenlaces se conviertan en una excusa para ocultar la disfunción de algunas EPS ni para trasladar a los prestadores la responsabilidad por los impactos en la atención a la población. Según el gremio, resulta injusto que se recrimine a las IPS por afectar el flujo de recursos o la atención a los pacientes, cuando los primeros afectados por la falta de pagos son precisamente los prestadores.

La carta recuerda que, antes de que se llegue a una medida cautelar o a un acuerdo de transacción, existió una atención efectiva a usuarios afiliados, por la cual la EPS recibió la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, se mencionan múltiples procesos administrativos, acercamientos y solicitudes de pago que no tuvieron respuesta y que llevaron a clínicas y hospitales a escenarios financieros complejos, con riesgos tanto para las instituciones como para la población que requiere atención en salud.

De acuerdo con el gremio, estas circunstancias han sido advertidas durante meses y la decisión de acudir a instancias judiciales y solicitar embargos se dio como último recurso ante la persistente falta de flujo de recursos por parte de la entidad.



Este pronunciamiento se conoce en momentos en que Nueva EPS ha informado que enfrenta embargos ordenados por cuatro juzgados, por un monto cercano a los 2 billones de pesos, situación que, según la entidad, estaría afectando el pago a las IPS y a los gestores farmacéuticos. No obstante, desde los prestadores se insiste en que las dificultades de liquidez son previas a las medidas judiciales y que deben ser tenidas en cuenta en el debate público sobre la crisis del sistema de salud.

A estas preocupaciones se suma la posición de la industria farmacéutica. Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, señaló que la problemática no es reciente. “Esta es una situación que no viene solo de meses, sino de años anteriores. El sistema ha venido acumulando deudas muy importantes a través de las EPS con gestores farmacéuticos, operadores logísticos, clínicas y hospitales”, afirmó.

Rodríguez explicó que estas dificultades han impactado el pago a la industria de medicamentos, tanto nacionales como importados. “No es una situación nueva, se ha venido agravando con el paso del tiempo y ya estamos hablando de más de uno o dos años con esta problemática. Siempre han existido deudas y esta industria ha padecido en varias ocasiones la quiebra de gestores farmacéuticos o de EPS que se han salido del sistema dejando grandes obligaciones pendientes”, sostuvo.

Desde los pacientes también se han planteado cuestionamientos. Néstor Álvarez, afiliado a Nueva EPS y representante de pacientes de alto costo, aseguró que los embargos no pueden convertirse en la única explicación de la crisis. “Los embargos han servido como una cortina de humo para decir que por eso no han podido pagar. Tenemos claro que hay recursos congelados, pero el país necesita saber qué plata está embargada”, manifestó.

Álvarez pidió claridad sobre si los recursos afectados corresponden a dineros destinados a la atención en salud o a gastos administrativos. “Si es plata para pagar servicios de salud, ningún juez puede romper los marcos jurídicos que impiden el embargo del dinero público de la salud”, indicó, al tiempo que hizo un llamado para que no se utilicen los embargos como justificación frente a la falta de explicaciones sobre el uso de la UPC y el nivel de endeudamiento con prestadores y proveedores.