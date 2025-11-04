Alertan falta de personal en hospitales que sí tienen instrumentos médicos sin usar

Durante el tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de Pacientes, bajo el lema “La salud no se politiza, se construye”, distintos actores del sistema de salud colombiano expusieron sus visiones y preocupaciones frente a la actual crisis del sector y las decisiones relacionadas con la reforma a la salud. El evento, liderado por Pacientes Colombia, reunió a representantes de usuarios, prestadores de servicios, el Congreso, expertos, autoridades gubernamentales y la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría alertó sobre la brecha entre la normativa y los resultados reales. Por medio del área del Derecho a la Salud y Seguridad Social, la delegada Lida Benavides denunció que "en Colombia hay hospitales e instrumentos de salud, pero no hay funcionarios porque nos le pagan", añadiendo que las garantías de seguridad afectan la correcta atención en diferentes regiones del país.

Está no es una problemática de ahora, por lo que los panelistas expresaron su cansancio frente al discurso oficial que presenta la reforma como una solución total a los problemas históricos del sistema. Señalaron que las fallas estructurales, acumuladas durante años, no se resuelven solo con nuevos decretos, sino mediante la aplicación efectiva de las normas existentes.

La preocupación crece, por parte de Pacientes Colombia, desde el 2023, cuando el sector presentó una propuesta alternativa de reforma elaborada desde su experiencia directa, aunque esta no fue considerada en los debates legislativos. Según, los voceros, la situación actual muestra un panorama mixto: por un lado, han aumentado los reconocimientos y las garantías en salud, pero, al mismo tiempo, el endeudamiento y el incumplimiento de fallos judiciales amenazan con un posible colapso financiero del sistema.



Advirtieron además que el Gobierno no ha ofrecido explicaciones concretas sobre cómo cubrir las deudas pendientes, mantener la prestación continua de los servicios ni cumplir las órdenes judiciales, lo que genera una creciente sensación de incertidumbre en los colombianos.



Preocupantes cifras

Los prestadores de servicios de salud compartieron cifras preocupantes basadas en datos de la cuenta de Alto Costo, que revelan un incremento acelerado de pacientes con enfermedades crónicas: el número de casos de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica pasó de 33.000 a más de un millón en pocos años.

Este crecimiento ha provocado que los costos de atención se dupliquen, sin que los recursos financieros se amplíen de manera proporcional. Para sobrevivir, muchas IPS han recurrido a créditos y ajustes administrativos, incluso reduciendo su personal en un 18 %, pero estas estrategias no han sido suficientes para recuperar la liquidez.

Frente a varias de las preocupaciones presentadas, el viceministro de Salud afirmó que se han logrado avances significativos en la recuperación de la red pública hospitalaria, antes descrita como “un cementerio”. Entre los logros destacó la proyección de recursos a cinco años para reconstruir la infraestructura sanitaria, la producción local de medicamentos y biológicos, así como la ejecución de más de 2.500 proyectos en todo el territorio.

Sin embargo, aún quedan retos a los que el Ministerio de Salud debe responder. El viceministro reconoció la necesidad de asegurar financiamiento directo a los centros especializados en enfermedades huérfanas y avanzar hacia un modelo en el que las EPS asuman el rol de gestoras, permitiendo una financiación directa a los prestadores.

A este se sumaron congresistas y expertos quienes aseguraron que no se puede continuar con la reforma antes de que se establezca la parte fiscal.

La senadora Norma Hurtado aseguró que la reforma de la salud se encuentra en el primer punto del orden, sin embargo, frente a la solicitud realizada por el Ministerio del Interior, tiene limitantes y son el aval fiscal y, presuntamente, no estaría dentro los tiempos estipulados que ordena la ley quinta, respuesta que se dará hasta el día 5 de noviembre.

El representante de la Cámara Andrés Forero afirmó que la construcción de la reforma de salud se realizó sin tener en cuenta a los pacientes, médicos y académicos por lo que espera que la reforma de la salud se archive.

“El señor Guillermo Alfonso Jaramillo lo construyó de espaldas en lugar de resolver los problemas que tiene nuestro sistema de salud actual, los agrava y crea otros nuevos. Yo esperaría que, ojalá, la Comisión Séptima archive ese proyecto, porque todos estamos conscientes de la crisis explícita que indujo el Gobierno nacional", aseguró el congresista.

Durante la primera jornada los panelistas insistieron en que la crisis no responde a un cambio de Gobierno, sino a un problema estructural, y pidieron fortalecer la cooperación público-privada y la interoperabilidad de la información.