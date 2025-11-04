En vivo
Alertan falta de personal en hospitales que sí tienen instrumentos médicos sin usar

Pacientes, actores del sector salud y el Gobierno debatieron el futuro del sistema de salud en Colombia, asegurando que la falta de financiamiento y cumplimiento es la razón del panorama que se vive actualmente.

