Así la inteligencia artificial salvó la vida de un hombre: escogió entre 4.000 medicamentos

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando diversos campos, y la medicina no es una excepción. Un ejemplo destacado de su potencial se encuentra en el tratamiento de enfermedades raras, donde la IA está demostrando ser una herramienta invaluable para identificar terapias efectivas. Un caso reciente publicado en elNew England Journal of Medicine ilustra cómo la IA puede analizar grandes volúmenes de datos para encontrar soluciones donde los métodos tradicionales fallan.

Un caso de éxito: la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática

Un paciente con la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática (iMCD), una enfermedad rara con un bajo índice de supervivencia y opciones de tratamiento limitadas, estaba al borde de ser trasladado a un asilo. Sin embargo, gracias a la IA, los médicos lograron encontrar una solución. Un software de inteligencia artificial analizó 4,000 medicamentos ya existentes con diferentes indicaciones y seleccionó el adalimumab, un anticuerpo monoclonal comúnmente utilizado para tratar la artritis y la enfermedad de Crohn.

El poder de la IA en el descubrimiento de fármacos

Este caso destaca cómo la IA puede agilizar el proceso de descubrimiento de fármacos, analizando una gran cantidad de datos en un tiempo mucho menor de lo que un equipo de investigadores podría lograr. La clave está en la capacidad de la IA para identificar patrones y conexiones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. En este caso, la IA no solo identificó un medicamento existente, sino que también sugirió un nuevo uso para este fármaco, lo que se conoce como reposicionamiento de fármacos.

El papel del TNF en la iMCD

El equipo de investigación descubrió que el adalimumab funciona al actuar sobre el factor de necrosis tumoral (TNF), que juega un papel crucial en la iMCD. Las células inmunitarias de pacientes con iMCD producen más TNF cuando se activan, lo que contribuye a la hiperinflamación característica de la enfermedad3. Este hallazgo permitió a los investigadores entender mejor la enfermedad y probar con éxito el adalimumab en un paciente con iMCD por primera vez.

Implicaciones para el futuro

Este caso tiene importantes implicaciones para el futuro del tratamiento de enfermedades raras. La IA puede analizar rápidamente enormes conjuntos de datos para identificar fármacos existentes que podrían servir como tratamientos para enfermedades raras. Esta metodología no solo puede acelerar el descubrimiento de tratamientos sino también reducir los costos asociados con la creación de nuevos fármacos. Además, este estudio pone de manifiesto el potencial de la IA para encontrar tratamientos para un número aún mayor de patologías. La historia del coordinador de este trabajo, David Fajgenbaum, quien también padece la enfermedad, añade un toque de inspiración a este campo, mostrando que la innovación puede surgir de la propia experiencia y la necesidad.