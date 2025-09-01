Asocepic por cifras de mortalidad materna de Petro: “Ciudadanía merece que muestren datos correctos”

A propósito de las cifras presentadas por el presidente Gustavo Petro sobre salud en el país y las tasas de mortalidad en madres, la Asociación de Epidemiólogos en Colombia, a través de su miembro de la junta directiva, Jorge Luis Hernández, ha emitido una contundente crítica a la manera en que el mandatario ha manejado y presentado las cifras de salud la semana pasada.

Hernández, en diálogo con Mañanas Blu, desestimó cualquier acusación de "ignorancia matemática" o "mala leche ideológica", enfatizando que la preocupación radica en la "selección sesgada de datos" y la presentación de "gráficas un poco alteradas" que buscan mostrar resultados favorables sin reflejar la realidad.

"No es ninguna de las dos," afirmó categóricamente el doctor Hernández, refiriéndose a las insinuaciones sobre la motivación detrás de las críticas. "Ni ignorancia matemática, ni estadística, ni menos mala leche ideológica. Es mostrar los datos como son. La ciudadanía merece que le muestren los datos correctos, tomar decisiones con datos correctos, eso merecen los ciudadanos", aseguró.

Sistema de salud en Colombia Foto: Acemi

Esta declaración subraya la esencia de la objeción de los epidemiólogos: la transparencia y la precisión en la información son fundamentales para la toma de decisiones ciudadanas y políticas.

La principal preocupación, según Hernández, es el uso de frecuencias absolutas en lugar de tasas de mortalidad o razones, que son los indicadores internacionales estándar para medir el riesgo y permitir comparaciones válidas entre regiones y países.



Críticas a la presentación de datos de salud

Uno de los ejemplos más claros de la distorsión estadística mencionada por Hernández se observa en la mortalidad materna. El presidente, en su presentación, habría mostrado una disminución basada en frecuencias absolutas, lo que arrojaba una reducción aparentemente significativa del 28.4%. Sin embargo, al aplicar la metodología correcta de razón de mortalidad materna, que es el medidor internacional, la reducción real fue de solo 3.8 puntos porcentuales. "El solo hecho que la comparación se haga con números absolutos y no con tasas o razones ya implica un sesgo, ya hay una modificación del dato en la interpretación," explicó el epidemiólogo.

Esta problemática no se limita únicamente a la mortalidad materna. Hernández señaló que la misma inconsistencia se presenta en las cifras de mortalidades menores de un año, mortalidades evitables, mortalidad perinatal y muertes por desnutrición. La omisión de las tasas, que expresan el riesgo y son comparables a nivel internacional, genera una sensación de mejora que no se corresponde con la realidad.

Publicidad

Finalmente, el epidemiólogo Jorge Luis Hernández hizo un llamado de atención sobre las propias metas del gobierno en el Plan de Desarrollo. El gobierno se comprometió a reducir la mortalidad materna a 32 casos por cada 100,000 nacidos vivos para el año 2026. Sin embargo, las cifras actuales se sitúan en 44 casos por 100,000, lo que sugiere que "no se va a cumplir esa meta. Entonces, eso hay que decirlo," afirmó Hernández.

Este punto destaca la incongruencia entre los objetivos declarados y la realidad de los indicadores, enfatizando la necesidad de una rendición de cuentas honesta y basada en datos precisos.

Escuche aquí la entrevista: