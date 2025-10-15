En vivo
Blu Radio  / Salud  / Colombia fortalece la medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento del cáncer

Colombia fortalece la medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento del cáncer

El Instituto Nacional de Cancerología fue reconocido como centro ancla del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que permitirá consolidar la formación de especialistas, ampliar los servicios de radioterapia y medicina nuclear.

Referencia pacientes con cáncer.
Paciente con cáncer, referencia.
Foto: AFP.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Colombia dio un paso significativo en el fortalecimiento de sus capacidades en medicina nuclear aplicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología (INC) fue reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como centro ancla, una designación que formaliza su papel como referente nacional en la cooperación técnica y científica en el uso pacífico de la energía nuclear para la salud.

La directora general del INC, Carolina Wiesner Ceballos, explicó que este reconocimiento se otorga gracias a la trayectoria de la institución en servicios como radioterapia, física médica, medicina nuclear y radiología, campos en los que ha recibido acompañamiento técnico del OIEA durante varios años.

Paciente con cáncer de próstata
Paciente con cáncer de próstata
Foto: Meta IA, referencia

Con esta distinción, el instituto se consolida como un espacio de formación y capacitación para profesionales de todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad en la atención de pacientes oncológicos.

El programa de cooperación, que también involucra al Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Geológico Colombiano, contempla además el desarrollo de un proyecto a largo plazo orientado a la creación de un reactor nuclear para investigación médica. Este avance permitirá fortalecer los estudios en medicina nuclear, ampliar la disponibilidad de radioisótopos para diagnóstico y tratamiento, y potenciar la investigación científica en el país.

Según la directora del INC, los beneficios de esta colaboración ya se evidencian en la capacitación de personal especializado, en el fortalecimiento del control de calidad de los equipos y procedimientos, y en la seguridad radiológica de quienes manipulan los isótopos radioactivos.

Examen cancer de mama HIC.jpeg
Novedoso examen para detectar el cáncer de mama en el Hospital Internacional de Colombia
// HIC - FCV

Wiesner Ceballos destacó que la medicina nuclear, al emplear materiales radiactivos en pequeñas dosis, permite diagnosticar y tratar enfermedades complejas como el cáncer de manera más precisa y menos invasiva.

El Instituto Nacional de Cancerología ha sido uno de los principales beneficiarios de la asistencia técnica del OIEA, organismo que promueve el uso responsable de la energía nuclear con fines médicos, agrícolas y energéticos.

