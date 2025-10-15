Reducen trámites en EPS y clínicas para detectar cáncer de mama en Bucaramanga

En el marco del mes dedicado a la detección temprana del cáncer de mama, la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga lideró una mesa de trabajo con representantes de las EPS e IPS de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el modelo de atención y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

La jornada permitió acordar medidas concretas que facilitarán el acceso de las mujeres a los estudios médicos necesarios. Entre los principales compromisos se encuentra la disminución de autorizaciones para realizar exámenes diagnósticos, lo que permitirá acelerar la atención y detectar de manera más oportuna los casos de cáncer de mama.

“Se estableció un protocolo de ruta de atención del cáncer de mama que reducirá los trámites y el tiempo que las mujeres deben esperar para acceder a estudios y tratamientos. El propósito es garantizar una atención integral y oportuna”, explicó Claudia Amaya, secretaria de Salud de Bucaramanga.

Así las cosas, a partir de ahora, los patólogos podrán realizar automáticamente los estudios de inmunohistoquímica al detectar la presencia de cáncer, eliminando la necesidad de nuevas autorizaciones que antes demoraban el proceso hasta por 15 días.



“Con esta medida, Bucaramanga busca que el tiempo entre la consulta inicial y el diagnóstico no supere los 30 días, y que el inicio del tratamiento no exceda los 60 días, siguiendo modelos exitosos implementados por algunas EPS”, señaló la secretaria Amaya.

Por otra parte, se propuso que toda mujer mayor de 40 años que consulte al médico general, por cualquier motivo, reciba un examen clínico de mama como parte de la atención preventiva. Además, las mujeres mayores de 50 años que no se hayan realizado una mamografía deberán obtener la orden de este examen de manera prioritaria.

Asimismo, cuando una mamografía arroje resultados con alta sospecha de malignidad (BI-RADS 4 o 5), el radiólogo deberá reportar el caso en una ruta preferente para que la paciente acceda rápidamente a una biopsia y obtenga un diagnóstico en el menor tiempo posible.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Bucaramanga hizo un llamado a todas las mujeres para que mantengan sus controles médicos al día, especialmente aquellas con antecedentes familiares de cáncer o mutaciones genéticas BRCA1 o BRCA2, y recordó la importancia de la detección temprana como la mejor herramienta para salvar vidas.