¿Cómo enfrentar la escasez de medicamentos en Colombia? Siga las recomendaciones

En alerta se encuentra el sector de salud en Colombia después de que, en los últimos días, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) diera a conocer un problema de desabastecimiento de medicamentos y que solo logró controlar en un 15 %.

Cabe recordar que el Invima también advirtió que son 50 medicamentos en situación de escasez. Estas 15 referencias completamente desabastecidas son usadas para el tratar el VIH, hipertensión arterial, entre otras

Ante esta situación, expertos en materia de salud hablaron con Noticias Caracol de cómo poder enfrentar esta problemática y qué haces si no se encuentran los medicamentos requeridos para un tratamiento en específico.

“Por favor sigan tomando sus tratamientos tal como se los recetaron, ojo con hacer ajustes por cuenta propia, que voy a bajar la dosis o que voy a tomar menos para que rinda el medicamento (…) Algunos traen la misma dosis, pero uno es de liberación prolongada y el otro no, es mejor no hacer esos cambios para no exponerse. Deben hacerse con recomendación médica”, puntualizó la doctora Fernanda Hernández.

De igual forma, según la experta, habrá medicamentos que no se podrán conseguir en medio de las escasez nacional, por eso, la recomendación es acudir a los sistemas de salud para que generen la orientación completa para que sean ellos los que soluciones; además, debe pedir por escrito por qué no le pueden entregar el fármaco y pedir que lo envíen a su casa.

“Es clave denunciar a la Secretaría de Salud casos donde se ofrezcan medicamentos desabastecidos por bajo de cuerda (...) De igual forma denunciar con el Invima si hay presencia de estos en puntos de distribución no autorizados por los sistemas de salud”, aseveró la experta sobre la compra y venta.

Por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que ya están trabajando para enfrentar esta situación y de pronta solución a todos los colombianos.