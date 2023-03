No todos los gremios han generado los reportes acordados: MinSalud sobre escasez de medicamentos

El Ministerio de Salud informó que se vienen desarrollando estrategias para enfrentar la escasez de medicamentos, según la entidad, ya se realizaron mesas de trabajo con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las EPS, las IPS, Asocoldro y organizaciones de usuarios, en los que se adquirieron compromisos como el reporte de datos para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos.

Sin embargo, no todos los gremios, según el MinSalud, han generado los reportes acordados sobre las sustancias, incluyendo Acemi (gremio de las EPS con atributivas) quien hizo la denuncia inicial.

“Entre agosto y septiembre de 2022 se realizaron mesas de trabajo con los gremios del sector salud, incluyendo la industria, los gestores, las EPS, las IPS, Asocoldro y organizaciones de usuarios, en los que se adquirieron compromisos por parte de todos los actores incluyendo el reporte de datos al ministerio para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos. Sin embargo, no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar (…) El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, señaló el MinSalud.

Desde el ministerio informaron que se han realizado 10 mesas de trabajo desde el 2022 y la última mesa fue el 27 de febrero, sobre salud mental.

Publicidad

Estas son las causas de la escasez de medicamentos, según MinSalud, son:



Restricciones por marcas o fabricantes en la contratación entre EP S y gestores.



S y gestores. No entrega oportuna de los pedidos a los gestores



de los pedidos a los gestores Trámites en curso en Invima



Problemas de adquisición de materias primas



Pérdida de i nterés por parte de la industria en comercializa r algunos productos de baja rentabilidad, pero esenciales para la atención en salud



r algunos productos de baja rentabilidad, pero esenciales para la atención en salud Problema s comerciales entre fabricantes y distribuidores



y distribuidores Escasez de algunas marcas comerciales, pero disponibilidad en el mercado de medicamentos con la misma composición

Le puede interesar: 'Noticias del día'