¿Cómo lavar y desinfectar frutas y verduras para evitar coronavirus?

La doctora María Cristina Navas, profesora de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia, en conversación con Mañanas BLU, dio algunas recomendaciones de cómo desinfectar los alimentos que se pueden consumir curdos como frutas y verduras para prevenir el contagio de COVID-19.

“Es importante tener en cuenta que por todos los alimentos que comemos crudos tenemos la posibilidad de contagiarnos, no solamente de coronavirus, sino con otros virus que son los de transmisión fecal-oral como la hepatitis A, hepatitis B, poliovirus, entre otros”, dijo.

“El tratamiento que se le puede hacer a todos los alimentos que se comen crudos como la lechuga es una dilución de hipoclorito de sodio 1 ml por cada 100 ml o 1 ml por cada 50 ml y luego se tiene que juagar con agua para retirar cualquier rastro del hipoclorito”, añadió.

Asimismo, hizo claridad en que si no se desea usar hipoclorito de sodio, se puede utilizar el agua con vinagre para el tratamiento de los alimentos.

Sobre la situación que se vive en Corabastos, donde este jueves confirmaron que tres comerciantes tenían COVID-19, dijo que “las personas que trabajan en el acopio de alimentos es una de las poblaciones a las que se les debería estar haciendo tamizaje de pruebas porque puede haber personas asintomáticas haciendo ventas o llegando a comprar. Así pueden contaminarse los alimentos”.

Por otro lado, Navas explicó que aún no hay estudios de cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en las superficies de frutas y verduras.

“No he visto ninguna publicación con respecto a cuánto puede durar en alimentos, eso no está escrito. El receptor que usa el virus para infectar las células en el pulmón, también es expresado en el intestino y sabemos que este está en la materia fecal, por lo que no sabemos si por la vía fecal-oral se transmite”, afirmó.

Finalmente, la experta en salud recomendó siempre lavar las frutas y verduras antes de su consumo, sin importar si está o no presente el coronavirus en la sociedad.