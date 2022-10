Crítica situación en El Dorado: extranjeros hacinados y protestas por salubridad

La situación en el aeropuerto internacional El Dorado, la terminal aérea más importante del país, es crítica por el hacinamiento de turistas extranjeros que no han podido regresar a sus países de origen, en medio de la contingencia por el coronavirus, según reveló este martes Noticias Caracol.

De acuerdo con el noticiero, muchos de los extranjeros han tenido que dormir en el piso de la terminal aérea, esperando un vuelo que los pueda regresar a sus países de origen. La escena se repite por varios puntos del aeropuerto.

“Me cancelaron mi vuelo de regreso a Italia, que lo tenía para hoy. Yo no tengo amigos que me puedan hospedar y me estoy quedando sin dinero”, sostuvo Susana Pereira, una turista italiana.

Asimismo, un grupo de trabajadores del aeropuerto de la capital del país y de algunas de las aerolíneas que operan allí protestan por falta de medidas de salubridad. Denuncian que no cuentan con los elementos necesarios para mantener la higiene en sus puestos de trabajo y en las aeronaves.

Según pudo constatar Noticias Caracol, la mayoría de visitantes, trabajadores y viajeros del aeropuerto usan tapabocas y guantes, aunque no tengan síntomas de coronavirus.

Siguen las denuncias por falta de control en aeropuerto El Dorado y las críticas no paran - https://t.co/tFCYxJGAzk pic.twitter.com/VkTrLAwm2h — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 17, 2020