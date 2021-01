Culpar del rebrote a la nueva variante del coronavirus envía un mensaje erróneo: experto

Un duro debate se abrió en el país tras la supuesta detección en Bogotá de la variante del COVID-19 identificada en Reino Unido, justificación que dio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para justificar las duras medidas que empezaron a regir en la capital del país.

López precisó que aún no se cuenta con pruebas que permitan determinar la certeza de la presencia en Colombia de esta nueva cepa, que podría ser más contagiosa que la inicial, pero aludió a evidencias en el comportamiento de la epidemia que así lo mostrarían.

Desde el Gobierno nacional, la respuesta del Ministerio de Salud subrayó que no hay certeza sobre el arribo de la variante del virus.

"No existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia y en Bogotá se pueda atribuir a la nueva cepa británica", dijo el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández.

"Por supuesto existe la posibilidad de que la cepa esté entre nosotros, pero no se ha comprobado que esté hasta el momento", agregó.

Publicidad



En medio de la controversia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, hizo eco a la posición del doctor Andrés Vecino, salubrista del instituto Johns Hopkins y asesor del Gobierno en el sistema Prass, quien calificó como erróneo que se le atribuya el rebrote a la nueva variante del COVID-19.

Muy recomendable el hilo y análisis del profesor @andresvecino. Pone la evidencia y la responsabilidad de los científicos en el lugar que corresponde. @MinSaludCol @INSColombia @infopresidencia @IvanDuque https://t.co/4toazTNVtg — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 7, 2021

"Culpar a la variante, envía un mensaje erróneo de que 'no se puede hacer nada". La probable principal razón del incremento de los casos es la mayor tasa de contactos durante las reuniones familiares y sí se puede (y se pudo) hacer algo: prevenir dichos contactos", indicó el experto.

De acuerdo con Vecino, las medidas de pico y cédula, prueba PCR para viajeros que ingresen al país y toma de temperatura, entre otras, podrían tener poca efectividad.

"Si no se reconocen las causas de los problemas, no abandonamos el pensamiento lineal, continuamos usando chivos expiatorios y no estamos dispuestos a actualizar nuestras preconcepciones sobre la epidemia, no vamos a poder combatirla en el mediano y largo plazo", agregó.