Duque sobre retiro de Sura: "El sistema de salud está siendo destruido por el populismo"

En una rueda de prensa y tras una asamblea realizada en Bogotá, la presidenta de Suramericana S.A confirmó que la Superintendencia de Salud pidió que retiren a la EPS Sura del sistema general de salud. Esto con el objetivo de evitar caer en intervención.

A raíz de esto, el expresidente Iván Duque, a través de un video en sus redes sociales, mostró gran preocupación tras este anuncio, aseguró que “el sistema de salud de Colombia se ha construido durante varias décadas sobre varios pilares. Uno de ellos es que puedan trabajar el sector privado y el sector público de manera unida para prestar un servicio de calidad. Segundo, un sistema que permite una gran cobertura y mejora progresivamente la calidad del servicio para que todas las personas, sin importar su nivel de ingreso, puedan tener una atención adecuada, certera y necesaria para tratar cualquier patología”, dando a entender que aunque este modelo tenía defectos, no es necesario acabarlo.

En tercer lugar, aseguró que el hecho de que sea un sistema que permita compensar el pago de los servicios a través de un sistema de aseguramiento donde quienes tienen más y empleos formales ayudaban también a cubrir a quienes no tienen oportunidades.

El sistema de salud de Colombia está siendo destruido por el populismo, la demagogia y prejuicios ideológicos contra la participación privada.



El sistema de salud de Colombia está siendo destruido por el populismo, la demagogia y prejuicios ideológicos contra la participación privada.

Todos debemos unirnos para proteger el sistema de salud que nos permitió enfrentar una pandemia.

Incluso nombró a los años de pandemia donde recalca que el sistema de salud enfrentó grandes retos, pero siguió en firme. “El sistema de salud, con sus imperfecciones que hay que reconocerlas, es el que nos permitió enfrentar la pandemia del COVID-19, el que nos permitió atender a toda una población en el momento más crítico de la salud en el mundo en los últimos 100 años. Y ese sistema es el que permitió que Colombia fuera destacado como uno de los países de este hemisferio y del mundo en mejor gestión de la pandemia”, aseguró el exmandatario.

Además, añade que duele que con “populismo” y con el deseo de acabar la presencia de los privados en el sistema, se esté desmoronando lo que por tantos años se creó en Colombia, haciendo referencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Concluye diciendo que la actitud demagoga, populista y demencial es la que trae la noticia de que una EPS como Sura se quiere retirar del servicio y que a su vez a esto le anteceden las intervenciones que se dieron en Sanitas y también lo que ocurrió con la nueva EPS.

“Los colombianos no podemos dejar que el sistema de salud se desmorone y no se puede aprobar una reforma a la salud que tiene como objetivo regresarnos a la época del seguro social, donde había enormes colas, degradación del sistema y donde además las personas más vulnerables no podían acceder a los mejores servicios”, expresó en el video.