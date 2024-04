"Esas intervenciones que ha hecho el Gobierno son irresponsables", representante Víctor Salcedo

El representante a la Cámara por el Partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, compartió sus preocupaciones sobre la situación actual de las EPS en Colombia en una entrevista en Blu Radio. En Noticias de la Mañana de este sábado, 6 de abril, Salcedo expresó su opinión sobre las intervenciones realizadas por la Superintendencia de Salud en algunas EPS del país.

"Esas intervenciones que ha hecho el Gobierno son irresponsables. No tienen un sustento, no tienen una base. La prueba es que la Procuraduría pide la carpeta y no existe un Superintendente de Salud que acaba de llegar y que, de manera irresponsable, obedece una orden del capricho de su jefe”

Y agregó, “Ahora están metidos en el lío; el ministro ya le baja el tono y ya están asustados, por cuenta de que Compensar, no esperan que no intervengan, sino que les manda una carta y les dice Venga a la EPS”, mencionó:

Para Salcedo, las intervenciones del Gobierno en las EPS son "irresponsables" y carecen de un sustento sólido. "No tienen una base. La prueba es que la Procuraduría pide la carpeta y no existe un Superintendente de Salud que acaba de llegar y que, de manera irresponsable, obedece una orden del capricho de su jefe", afirmó el representante.

El debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia ha sido tema de discusión recurrente, especialmente con las recientes intervenciones en algunas EPS por parte del Gobierno. Salcedo señaló que esta situación ha generado preocupación y confusión en el sector, mencionando el caso específico deCompensar, a la que se le ha solicitado presentarse a la Superintendencia.

"A la hora en que en Colombia las EPS le entreguen la población al Gobierno, vendrá el colapso y pagaremos con vida la irresponsabilidad del Gobierno, que no ha querido entender que aquí hay que hacer ajustes al sistema", advirtió Salcedo.

El representante también cuestionó la intervención de EPS que, según él, están cumpliendo con sus obligaciones, como el caso deSanitas. "Me parece un absoluto despropósito y una irresponsabilidad intervenir a una EPS como Sanitas, que está cumpliendo", comentó Salcedo.

El congresista instó al Gobierno a tener un plan B para reemplazar las EPS y a considerar ajustes al sistema de salud en lugar de intervenciones que podrían tener consecuencias graves para la población colombiana. La discusión sobre el futuro del sistema de salud en el país continúa generando opiniones encontradas, mientras se buscan soluciones efectivas y responsables para garantizar el acceso y la calidad de la atención médica para todos los ciudadanos.



