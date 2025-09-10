Cuidado con los esmaltes semipermanentes: grave alerta llegó a Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una importante alerta relacionada con la salud pública y el uso de esmaltes semipermanentes. A través de un comunicado, la entidad se pronunció sobre la reclasificación y prohibición de la Unión Europea de ciertos ingredientes.

Esto, cabe recalcar, puso en el punto de mira a productos cosméticos muy populares que son usados también en el país, como los conocidos esmaltes semipermanentes. Por eso, es fundamental que tanto manicuristas como usuarios finales y fabricantes estén al tanto de esta información para cumplir con las normativas vigentes.



Ingredientes de riesgo

La alerta del Invima se centra en dos ingredientes cosméticos específicos: el Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). Estos compuestos han sido ampliamente utilizados en la formulación de algunos esmaltes.

Esmaltes semipermanentes Foto: ImageFX, referencia

Sin embargo, a partir del 1 de septiembre de 2025, la Unión Europea prohibió su uso tras haber sido "reclasificados a un mayor nivel de riesgo para su uso en productos cosméticos". El Invima destacó que el TPO y el DMPT “han sido objeto de alerta internacional por su potencial riesgo para la salud”.



Respuesta de Colombia ante la alerta internacional

Invima aclaró que, tras el análisis de las denuncias relacionadas con estos productos, aún no se han identificado registros de reacciones asociadas “al uso de esmaltes que contengan TrimethylbenzoylDiphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)”.

En el comunicado, el Invima explicó que Colombia, como miembro de la Comunidad Andina (CAN) junto con Ecuador, Bolivia y Perú, participa en la armonización de la reglamentación para productos cosméticos.

Esmaltes semipermanentes Foto: Grok, referencia

Esto significa que los requisitos para la comercialización de estos productos se establecen y aplican de manera uniforme en la subregión a través de normas supranacionales.

Aunque la subregión andina reconoce las listas de ingredientes y directivas de la Unión Europea, así como las de la FDA y The Personal Care Products Council de Estados Unidos, el Invima señala que "a la fecha, en todos estos listados, aún no se han reclasificado los ingredientes en mención".



Prioridad en Colombia

Pese a esto, Colombia tomó la iniciativa y presentó ante la secretaría general de la Comunidad Andina una "solicitud de revisión prioritaria por parte de todos los países del posible riesgo en los productos que contienen en su formulación los ingredientes mencionados anteriormente".

Publicidad

El Invima hizo un "llamado a la ciudadanía a reportar cualquier efecto adverso potencialmente relacionado con el uso de esmaltes" que contengan estos ingredientes.