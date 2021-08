La adicción es una respuesta al dolor emocional: experto

Debido a la pandemia, varios especialistas en comportamiento y estudios estadísticos coinciden en registrar un aumento de condiciones como la ansiedad y la depresión, que se convierten en factores que incrementan las adicciones. El tema se convirtió en un tema colateral durante la crisis sanitaria del coronavirus.

En medio de esta situación cobran pertinencia las terapias para superar adicciones que, según estudios a nivel mundial en 2020, se reflejaron en conductas como el consumo de cocaína en un 39.1% y 36.1% de alcohol.

“En la recuperación de cualquier tipo de malestar o insatisfacción que llevan a cualquier adicción, de alcohol, drogas, depresión, ansiedad, estrés, trastornos de conductas y desórdenes alimenticios como: Anorexia y Bulimia, más que en soluciones a corto plazo, se debe centrar en la persona y su totalidad, para lograr una reconciliación con su entorno emocional, espiritual, académico, laboral y de ocio”, aseguró el doctor Claudio Convers experto en adicciones.

En este sentido, existen programas como el que ofrece la Corporación AVA, en Copacabana Antioquia, que asegura ser la primera y única institución en el departamento con un enfoque holístico y sanación pránica.

AVA viene de un concepto hebreo que apela a la vida, el movimiento y el renacimiento.

“El enfoque holístico y la sanación pránica como medicina alternativa, para adicciones y trastornos, no sustituye la medicina tradicional, sino que trabajan de la mano y en quipo reduciendo efectos secundarios de tratamientos tradicionales”, según la institución.

De acuerdo con este enfoque, gran parte de las adicciones están arraigadas en traumas y la adversidad infantil, aunque esto no implica que todas las personas que traumatizadas caigan en ellas.

“Sí significa que cada adicto estuvo traumatizado; el tratamiento de cualquier adicción requiere mucha compasión, mucha ayuda y entendimiento, no consecuencias severas o medidas punitivas”, según Convers.

“La mayoría de las personas con adicciones tienen un desnivel cronológico de edad una persona de 40 con mente de 18, comenta el doctor Claudio Convers Echavarría director de la corporación y especialista en adicciones.

“La gente dice, por lo general, la adicción me alivia el dolor, me hace escapar del estrés, me da un sentido de conexión, un sentido de control, un significado, que me hace sentir vivo, me estimula, me da vitalidad, me desconecta", añadió el especialista.

La corporación AVA cuenta con un enfoque holístico a través del reiki, Flores de Bach, yoga, meditación transcendental, así como alimentación llevada por nutricionistas que se dirigen a cuestionar el origen del dolor.

“La Corporación AVA después de la reeducación y rehabilitación, hace un seguimiento con cada persona con una red de apoyo en la nueva vida laboral, educativa, familiar y emocional”, comunicó la organización.