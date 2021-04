La SIC abrió investigación contra laboratorios Pronabell por caso Dololed

La Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación contra Laboratorios Pronabell por la presunta información engañosa respecto de la presencia no informada de diclofenaco en el producto fitoterapéutico 'Caléndula Officinalis', de la marca Dololed.

La decisión la toma luego de un estudio de la Universidad Industrial de Santander , en el que se concluyó del análisis a las tabletas del producto fitoterapéutico que incluía diclofenaco.

“En todas las tabletas analizadas en este estudio, se detectó y se identificó el diclofenaco, así como sustancias residuales de su síntesis a partir de la N-(2,6-diclorefenil) acetamida (...). La cantidad promedio del Diclofenaco encontrado en las tabletas analizadas fue 10%, es decir, 53 ± 4.0 mg de Diclofenaco por tableta”, señala el escrito.

Además, la SuperIndustria conoció de la alerta sanitaria No. 006-2020, expedida por Invima , en la cual se informa que en el producto fitoterapéutico 'Caléndula Officinalis' de la marca Dololed, fabricado y comercializado por Laboratorios Pronabell S.A.S., se evidenció la presencia no autorizada de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843, y que este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud causado por la ingesta no informada de dicho componente, dice la SIC.

El organismo de control anunció que revisará la conducta respecto de la presunta omisión al deber de informar, dado que una vez conoció del posible defecto asociado al producto, no informó a la autoridad de protección al consumidor ni adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores, conforme lo establece la normatividad vigente.

La SIC aseguró que de confirmarse la vulneración por parte de Laboratorios Pronabell se podrá imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos vigentes, lo que equivale a $1.817.052.00.