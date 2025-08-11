Las innovadoras gotas contra la presbicia que reemplazan las gafas para leer

Un avance médico ha captado la atención del mundo oftalmológico esta semana: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha autorizado el uso de un innovador tratamiento en gotas para combatir la presbicia, también conocida como vista cansada.

El fármaco, denominado Vizz, ha sido desarrollado para ayudar a millones de personas adultas que experimentan una disminución gradual en su capacidad para enfocar objetos cercanos. Esta condición suele aparecer después de los 40 años y forma parte natural del proceso de envejecimiento, según indican los especialistas.

La empresa farmacéutica responsable del medicamento explicó que Vizz actúa provocando una leve contracción en la pupila, lo cual permite una mayor profundidad de enfoque. Gracias a este efecto, los pacientes pueden lograr una visión cercana más clara sin que se produzca una alteración miópica, es decir, sin que se afecte la visión de lejos.

Marc Bloomenstein, uno de los médicos involucrados en la investigación clínica del producto, destacó el potencial transformador del tratamiento. “Esta aprobación representa un cambio radical en las opciones terapéuticas disponibles para quienes sufren presbicia. Muchas personas se sienten frustradas al perder la capacidad de leer sin gafas, y esta solución puede ofrecerles una mejora real en su calidad de vida”, afirmó.

Hasta ahora, las soluciones más comunes para la vista cansada han sido el uso de anteojos de lectura, lentes de contacto multifocales o procedimientos quirúrgicos como el LASIK o implantes intraoculares. Sin embargo, con la entrada en escena de estas gotas, el panorama de opciones se amplía, especialmente para quienes buscan alternativas menos invasivas y más accesibles.

La presbicia afecta a gran parte de la población mundial y, aunque no es una enfermedad peligrosa, sí puede ser un obstáculo cotidiano importante. Desde leer un libro hasta mirar el celular, las tareas cotidianas se ven dificultadas por esta condición visual relacionada con la edad.

Cabe resaltar que el tratamiento con Vizz no revierte el envejecimiento del ojo, pero ofrece una mejora temporal en la visión de cerca, lo que puede resultar especialmente útil en situaciones específicas del día a día. Aun así, los expertos advierten que el medicamento debe ser usado bajo supervisión médica y como parte de una estrategia personalizada para cada paciente.

Con esta aprobación, la FDA no solo valida los resultados clínicos positivos del producto, sino que también abre la puerta a una nueva categoría de tratamientos no invasivos que podrían redefinir el enfoque hacia la salud visual en adultos mayores.

Así, Vizz se convierte en una opción prometedora dentro del campo de la oftalmología moderna, marcando un hito para quienes buscan mantener su independencia visual sin depender exclusivamente de gafas o procedimientos quirúrgicos.