MinSalud autoriza importación de Metilergometrina ante riesgo de desabastecimiento

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, ante las alertas sobre la limitada disponibilidad del medicamento Metilergometrina, esencial para la atención de emergencias obstétricas, se ha autorizado su importación como medicamento vital no disponible desde el mes de agosto de 2025.

La decisión se produce luego de que Esencial Pharma, titular del registro sanitario y único proveedor del producto en el país, anunciara la suspensión de su comercialización en Colombia por razones comerciales y falta de rentabilidad. Esta situación encendió las alarmas en el sector salud, dado que la Metilergometrinaes clave en la prevención y tratamiento de hemorragias postparto, una de las principales causas de mortalidad materna.

Alerta por desabastecimiento de medicamento clave para emergencias obstétricas en Colombia

El Ministerio ha destacado que, pese a la decisión del fabricante, se priorizará la garantía del acceso a este medicamento en todo el territorio nacional. Para ello, actualmente se está recopilando información sobre la demanda real del producto en las instituciones de salud y contactando a laboratorios con presencia en el país, con el fin de explorar su interés en asumir la importación del fármaco por la vía de medicamento vital no disponible o, en su defecto, tramitar un nuevo registro sanitario.

"La Metilergometrina es un medicamento esencial para la atención de la salud materna, por lo que su disponibilidad en el país no puede estar sujeta únicamente a criterios de rentabilidad comercial", expresó el Ministerio en un comunicado oficial.

Finalmente, la cartera de salud aseguró que continuará trabajando para garantizar el acceso oportuno a medicamentos esenciales, especialmente aquellos que inciden directamente en la reducción de riesgos para la vida de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto.