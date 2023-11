Mitos y verdades de la vasectomía: experta explica

En mañanas Blu con Camila Zuluaga, estuvo presente la doctora Diana Torres, médica cirujana que hace parte de la empresa Pro Familia desde hace 20 años, y actualmente es líder de urología y miembro de World va secto my day, desde el 2018.

En Colombia cada día más hombres se realizan la vasectomía, en lo que va del año 20.384 hombres se han realizado la vasectomía, siendo el 50 % hombres entre la edad de 34 años, esto basado en los datos que entrega Pro familia.

¿Por qué están tomando la decisión de hacerse la vasectomía?

Ante esto, la doctora Torres indicó que: "tradicionalmente son los hombres jóvenes los que se realizan la vasectomía, porque son los que quieren planear su familia y quieren evitar que su pareja sufra los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos".

Es así como las cifras van en aumento y cada vez son más hombres que se realizan este procedimiento en Colombia.

Publicidad

Mitos y realidades sobre la vasectomía

La vasectomía se realiza en mayores de edad, ese es el principal requisito para poder llevarse a cabo, por otro lado, se realiza para que sea definitiva, pero se puede revertir mediante una cirugía llamada vaso vato, que no siempre es exitosa. La recomendación es que cuando se tome la decisión se haga con el mayor respeto y responsabilidad posible, si la persona se arrepiente en algún momento, es importante que conozca que existen métodos que le permiten al hombre tener hijos, mediante la recopilación de espermatozoides que son almacenados en bancos, para que en el momento que desee pueda utilizarlos con su pareja en una fertilización invitro.

Por otro lado, la vasectomía se hace efectiva a partir de los tres meses y es necesario que se practique un examen de semen para verificar que ya no haya espermatozoides.

Un mito es que los hombres pierden la testosterona, y ante eso la doctora, Diana Torres explico lo siguiente: "cuando se hace la vasectomía sólo se interrumpe el conducto deferente que es el que transporta los espermatozoides. La testosterona, que es la hormona de la sexualidad de los hombres, se transporta a nivel sanguíneo. Entonces se sigue produciendo en los testículos, se absorbe a través de los vasos sanguíneos del testículo y pasa por todo el cuerpo sin perder los niveles de testosterona".

¿El procedimiento es doloroso?

Otra de las dudas comunes es que si se presenta dolor al momento de que se realiza el procedimiento, para ello Torres indicó que, " se coloca la anestesia directamente sobre el conducto en una pequeña cantidad. Se puede hacer bajo anestesia general o con sedación. Usualmente el 99 % se realiza con anestesia local. Cuando el hombre es muy nervioso se realiza con sedación por la por la vena, se duermen y no sienten nada" indicó.

Publicidad

El procedimiento lo cubre el plan obligatorio de salud, una vez realizado se debe tener en cuenta las recomendaciones dadas por el médico. La doctora Torres brindo algunas recomendaciones para tener en cuenta una vez se haya realizado el procedimiento, para ello especificó: " Cuando se vaya a bañar, no aplique isodine, ni nada diferente a agua y jabón suave. Se va a colocar hielo cada dos horas, dejándolo diez o quince minutos sobre la herida. No va a tener relaciones sexuales durante una semana. No va a hacer ejercicio durante una semana. La incapacidad es de cinco días, debe recordar que debe usar protección por tres meses hasta que se haga el examen de esperma. Va ser normal que sienta algo de sensibilidad en los testículos cuando cruza las piernas. Si va a dormir de lado, colóquese una almohada entre las piernas, evite alzar a sus hijos pequeños o alzar objetos o hacer fuerza durante los primeros cinco días".

Lo anterior fueron algunas de las recomendaciones que puede seguir si se encuentra en un proceso después de la realización de una vasectomía.

Le puede interesar:

Escuche entrevista completa: