En Neiva una mujer clama porque su esposo diagnosticado con coronavirus sea trasladado desde Leticia hasta Neiva.

Se trata de Leidy Johana Vaquiro quien ha decidido emprender una fuerte lucha para que Edgar Abril pueda volver con su familia. El hombre, de 44 años, es padre de cuatro hijos de 2, 10, 15 y 19 años.

Según cuenta Leidy, su esposo viajó desde febrero viajo al Amazonas en busca de mejores oportunidades laborales,

pero desde el pasado 11 de mayo se encuentra hospitalizado.

“Él se encuentra en este momento recluido en la Clínica Fundación de Leticia, no puede respirar por sí solo, está con oxígeno y yo no cuento con recursos para pagar ni viajar”, dijo la desesperada mujer.

“No tengo a nadie en Leticia que me colabore, él está abandonado, está solo y está muy mal de salud”, añadió.

La preocupación de esta mujer de 33 años es que su esposo, quien es aserrador de madera, hace tan solo 5 meses contrajo

malaria en uno de sus trabajos en el Amazonas. Ante esta situación claman por un traslado humanitario.

“La verdad solo pido que me ayuden porque desde que él está allá hospitalizado y enfermo yo no tengo vida y no cuento con recursos para poder sostenerlo. La situación que llevamos es muy difícil tanto económica como emocionalmente”, puntualizó Leidy.

Finalmente, la mujer aseguró que la poca comunicación que ha podido tener es a través de videollamadas, pero las condiciones en las que está Edga

r no son las mejores y cada vez puede hablar menos porque su condición de salud empeora cada día.

Vea el video completo aquí:

Mujer clama para que trasladen a su esposo con COVID-19 del Amazonas hasta el Huila https://t.co/GSCMaZOydd #VocesySonidos pic.twitter.com/JgaUgwqJam — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2020