No hay incentivos por pacientes con coronavirus: MinSalud niega cartel COVID-19

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en diálogo con Mañanas BLU, negó la existencia de un supuesto cartel COVID-19 en el país y sostuvo que no hay incentivos económicos a las clínicas por tratar pacientes con coronavirus.

“No hay ningún incentivo para que se presente a un paciente como infectado con COVID-19 (…) Hay mucha información falsa y todo está en investigación, pero lo que sí es claro es que necesitamos no creer todo lo que se ve en redes sociales porque se genera mucha desinformación”, dijo el ministro.

“No siento que haya un incentivo para que las clínicas presenten a pacientes no COVID como infectados. Hemos conversado con las clínicas y lo que veo es una preparación frente al tema, pero no hay una política en esa naturaleza (cartel del COVID-19)”, precisó.

El jefe de la cartera de Salud indicó, además, que Colombia se está acercando al pico epidemiológico, razón por la cual los casos han aumentado en cada reporte diario de las autoridades sanitarias.

Ocupación de camas UCI en Colombia

Asimismo, el ministro explicó cuál es la ocupación real de camas de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en Colombia por cuenta del coronavirus.

“En Colombia, si sumamos sospechosos y UCI, tenemos 707 camas UCI ocupadas al día de ayer (martes 26 de mayo). Muchos de los sospechosos no tienen coronavirus hasta tanto no tengan el diagnóstico a través de una prueba molecular”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que muchos pacientes en las UCI pueden no tener COVID-19, sino neumonías, problemas respiratorios o simples infecciones bacterianas y virales, por lo que el proceso está en determinar si, en efecto, están infectados con coronavirus o no.

Deportes que tendrían luz verde del Ministerio de Salud

Ruiz aseguró que el tema se ha trabajado con el Ministerio del Deporte y hay una lista inicial de al menos 17 deportes que tendrían el aval para regresar a competencia.

Sin embargo, insistió en que en este momento se maneja el protocolo sanitario para cinco deportes, lista en la cual el fútbol está presente.

“Hay protocolo para cinco deportes, específicamente, y se está trabajando, entre ellos está el fútbol, el tiro con arco y el golf”, finalizó.

Escuche la entrevista completa:

