"No hay propuestas de medicamentos desabastecidos por parte de la industria internacional": minsalud

Continúa la crisis por la escasez de medicamentos en el país y con ello aumenta la preocupación de los colombianos, además, se han generado enfrentamientos entre los gremios de la salud, los productores y el Gobierno nacional.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió al tema y en especial a la afirmación de Francisco Rossi, el entonces director del Invima, quien en su asistencia la Congreso aseguró que la funcionaria ha recibido varias solicitudes de laboratorios para la importación de los productos desabastecidos.

“Debo aclarar que el Ministerio de Salud no ha recibido propuestas de medicamentos desabastecidos por parte de la industria internacional, solo se han recibido ofertas de medicamentos que producen en Colombia (...) Por obvias razones si se producen en Colombia evidentemente no hay interés por estas importaciones. Pero si alguno de los medicamentos que escasea tiene que ser importado y el ministerio puede facilitar eso no vamos a dudar en hacerlo”, aseguró la ministra de Salud.

En su visita al Congreso, Rossi también aseguró que: “Nos están diciendo que quienes están tomando la decisión de restringir los servicios por los cuales ya se les pago, porque el pago de las cotizaciones se hace de manera anticipada. Ellos son quienes están diciendo que prefieren no hacerlo y prefieren que la gente tenga este tipo de problemas con tal de que en una reforma a la salud no vayan a meter cambios (…). Estamos viendo un enorme lobby, una enorme presión para que la discusión sobre si deben continuar las intermediaciones se hagan más despacio o no se hagan”, explicó.

Publicidad

Y es que el panorama de medicamentos en el país cada vez está más complicado, por un lado, las EPS reportan desabastecimiento de más de 1.200 principios activos, mientras que el Ministerio de Salud aseguró que es por falta de la llegada de materia prima al país para la elaboración de estos productos.

Un ejemplo es nifedipina, que se usa para tratamientos de la presión arterial de las embarazadas y que, además, es elemental para el plan de la reducción de la mortalidad materna en el país. La directora de medicamentos, Claudia Vargas, aseguró que este es una muestra de esos productos que por su baja rentabilidad no son de interés comercial.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'