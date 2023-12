“No nos darían los votos en la comisión”: senadora Martha Peralta sobre reforma a la salud

Después de aprobada en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud se prepara para cursar un tercer debate en el Senado de la República, una discusión que será esencial para el proyecto que busca el Gobierno de Gustavo Petro.

En ese sentido, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre esta reforma, una de las banderas del Gobierno, y dijo que las cuentas como se hacen en este momento no les darían los votos al interior de la comisión.

Peralta argumentó que, tal como está planteada en estos momentos, la reforma no cuenta con los votos necesarios al interior de la comisión, y enfatizó la importancia de un consenso para lograr una reforma efectiva.

“Si lo hacemos, así como lo están haciendo ustedes, pues no podemos mentirnos. No tendríamos en estos momentos ni yo tengo por qué comprometer los votos de los miembros de la comisión. Si lo hacemos como por las declaraciones que hay de Gobierno como tal, pues no nos darían los votos en estos momentos al interior de la comisión”, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de despojarse de las divisiones políticas y trabajar conjuntamente para construir la mejor reforma a la salud para Colombia. Señaló aspectos positivos en los 133 artículos presentados, como la protección al personal de salud, pero también subrayó deficiencias en la redacción general de ciertos puntos.

Esto se logra es concertando y dialogando aquí tenemos que despojarnos del color político de si somos de Gobierno u oposición, sino buscar la forma de que construyamos entre todos la mejor reforma a la salud para el pueblo colombiano, para que el sistema mejore, para que a usted le autoricen la cita sin necesidad de llamar a ni de tutelar ni de llamar a un congresista, sino que le den esas autorizaciones de que también tengamos un acceso, por ejemplo, en La Guajira, en el Vichada, en esas regiones que han sido tan olvidadas por todo, por el Estado colombiano, pues tengan en cercanía o no tan distante unos centros de salud donde se puedan atender

La senadora, quien preside la Comisión Séptima del Senado, dejó claro que el proceso debe ser transparente y abierto al debate, instando a los congresistas a discutir y argumentar sus posturas frente a la ciudadanía. Asimismo, expresó su preocupación sobre la posibilidad de obstáculos similares a los ocurridos en la Comisión de la Cámara.

"Lo que pasó en cámara fue impresentable. O sea, en todo, en todo el rigor fue impresentable. Nosotros esperamos que eso no se tenga que presentar en la comisión. Esperamos que sea el procedimiento con todas las garantías de parte nuestra, pero también con toda la disposición por parte de los miembros de esta célula legislativa. Y, asimismo, usted no la quiere apoyar, argumente o no argumente, no la apoye, pero no obstaculice"

En cuanto al papel de los ministros de Salud, Martha Peralta defendió al ministro Jaramillo, asegurando que es un hombre político y de consenso. No obstante, hizo un llamado al Gobierno para que ponga de su parte en la búsqueda de consensos y destacó la importancia de un proceso constructivo y transparente.

Fíjate que yo tengo y he tratado por mucho tiempo al ministro de Salud y yo creo que de pronto los videos que se muestran a veces son fuera de contexto. Pero él es un hombre político, es un hombre de consenso. Es un hombre que escucha, es un hombre que recoge de manera que yo sé y me y también yo sé que nos va a escuchar aseguró

La senadora también adelantó que la comisión revisará minuciosamente los 133 artículos propuestos, sugiriendo posibles modificaciones para fortalecer el sistema de salud, descentralizar funciones y abordar temas críticos como la designación de gerentes de hospitales.

"A mí sí me gustaría conocer cómo se va a fortalecer el Adres. Me gustaría que haya una descentralización de la misma institución para que pueda abordar todas las funciones y los papeles que van que va a desarrollar. También me gustaría reabrir el debate sobre el artículo 42 sobre el tema de méritos para el nombramiento de de de los gerentes de hospitales en los departamentos y municipios", concluyó.

