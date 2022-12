No tiene sentido que la vacuna sea monopolizada por unas compañías: Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de Los Andes y exministro de Salud de Colombia, habló con BLU Radio sobre lo que para él es lo que viene en un futuro después de la crisis que se vive por cuenta del COVID-19.

Para Gaviria esta es una situación histórica de la que se hablará en años y que generará recordación por la forma en la que se afrontó.

“Tuve la oportunidad de decir en unos grados que en el 2048, cuando la universidad cumpla 100 años, se hablará de este año, de este día y de los planes que quedaron desechos”, precisó.

“Para muchos este es el inicio del siglo XXI, un año de incertidumbres y de repensar cómo nos hemos relacionado con la naturaleza”, añadió.

Según expresó Gaviria, es importante realizar cambios y enfoques para lo que se viene en el mundo de ahora en adelante.

“Hay debates que van a estar asociados en entender qué fue lo que ocurrió porque esto podría volver a ocurrir en un futuro, por eso toca evitarlo y prevenirlo”, indicó.

En relación a la posible vacuna, el exministro coincidió con varios expertos al precisar que hay una lucha entre las grandes potencias mundiales por encontrar el medicamento que frene la pandemia.

No obstante, Gaviria indicó que “es una nueva guerra fría” que pone en riesgo la salud de millones de personas.

“La vacuna debe ser concebida como un bien público global. Si uno mira todos los avances científicos de este último tiempo ha tenido la cooperación y construcción de todos con estudios pagados con impuestos”, puntualizó.

“Por eso no tiene sentido que solo algunas compañías tengan el monopolio y pongan precio de manera arbitraria a la vacuna. La vida del mundo está en juego, si la vacuna no se pone al servicio de todos no seremos bien juzgados”, añadió.

