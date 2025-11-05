Nutricionista revela el mejor lado para dormir que mejora circulación y reduce la acidez

Dormir bien va mucho más allá de cerrar los ojos y descansar unas horas. La postura que adoptamos al acostarnos puede tener un impacto directo en la salud digestiva, la circulación e incluso en la calidad del sueño.

Aunque existen muchas creencias sobre cuál es la mejor posición, la ciencia y la nutrición coinciden en que dormir de lado es la más beneficiosa.



¿Por qué es mejor dormir de lado?

Expertos en medicina del sueño y salud postural explican que esta posición mantiene la columna vertebral alineada, reduce la presión sobre las lumbares y favorece una respiración más fluida.

Además, ayuda a prevenir el reflujo y otros trastornos digestivos, lo que la convierte en la opción ideal para quienes sufren acidez o digestiones pesadas.

Dormir 8 horas y seguir sintiéndose cansado puede indicar un problema subyacente// Foto: Pexels

Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience por la Universidad de Stony Brook (Nueva York) concluyó que dormir de lado facilita la eliminación natural de desechos cerebrales y mejora el drenaje linfático, un proceso clave para el bienestar general.



Sin embargo, no todos los lados son iguales: el cuerpo responde de manera diferente dependiendo de si se duerme sobre el derecho o el izquierdo.



¿Cuál es el mejor lado para dormir?

La farmacéutica y nutricionista Reme Navarro, reconocida por su contenido educativo en redes sociales, asegura que el mejor lado para dormir es el izquierdo.

Dormir de costado es la mejor posición para dormir. Foto: Pexels

En sus palabras, “si duermes del lado derecho, no estás haciendo lo correcto”.



Beneficios de dormir sobre el lado izquierdo

Favorece la digestión: alivia la presión sobre el estómago y permite que los alimentos se desplacen con mayor facilidad por el sistema digestivo.

alivia la presión sobre el estómago y permite que los alimentos se desplacen con mayor facilidad por el sistema digestivo. Protege el hígado: al reducir la presión del cuerpo sobre este órgano, mejora su función y el proceso de desintoxicación.

al reducir la presión del cuerpo sobre este órgano, mejora su función y el proceso de desintoxicación. Mejora la circulación sanguínea: a l recostarse sobre el lado izquierdo, el corazón bombea la sangre con mayor eficiencia, ya que disminuye la presión sobre la vena cava, encargada de transportar la sangre desde las extremidades inferiores.

l recostarse sobre el lado izquierdo, el corazón bombea la sangre con mayor eficiencia, ya que disminuye la presión sobre la vena cava, encargada de transportar la sangre desde las extremidades inferiores. Reduce la acidez estomacal: esta posición evita que los jugos gástricos regresen hacia el esófago, disminuyendo el reflujo.

En el caso de las mujeres gestantes, dormir de lado —especialmente del izquierdo— también tiene ventajas significativas. Según la nutricionista, esta postura mejora el flujo sanguíneo hacia la placenta, facilita el trabajo del corazón y evita la presión sobre órganos como los riñones y el hígado.

Los especialistas recomiendan además colocar una almohada entre las piernas para mantener una correcta alineación de la columna.