En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Nutricionista revela el mejor lado para dormir que mejora circulación y reduce la acidez

Nutricionista revela el mejor lado para dormir que mejora circulación y reduce la acidez

La nutricionista Reme Navarro reveló a través de sus redes sociales cuál es el mejor lado para dormir y no es el que todos creían.

Publicidad

Publicidad

Publicidad