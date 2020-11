OMS desaconseja uso de remdesivir contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abstenerse de utilizar remdesivir para los enfermos de COVID-19 hospitalizados, ya que este medicamento antiviral no evita muertes ni los casos graves de la enfermedad, anunció.

El medicamento antiviral remdesivir no es aconsejable para los pacientes hospitalizados a causa del COVID-19, sea cual sea la gravedad de su enfermedad, ya que actualmente no hay ninguna prueba que demuestre que mejora la supervivencia ni permita evitar la respiración asistida indicó el comunicado de la OMS.

La OMS llegó a esta conclusión tras consultar con su panel de expertos, cuyo dictamen será publicado en la revista médica BMJ.

Esos expertos destacan "la posibilidad de importantes efectos secundarios", así como el coste "relativamente importante y sus implicaciones logísticas", ya que debe ser administrado "vía intravenosa".

El remdesivir fue inicialmente desarrollado contra la fiebre hemorrágica del Ébola, y es vendido por el laboratorio Gilead bajo el nombre comercial de Veklury.

El 3 de julio se convirtió en el primer medicamento contra el COVID que recibió una autorización de venta condicional en el mercado europeo.

La Agencia Europea del Medicamento indicó el 2 de octubre que iba a estudiar la posibilidad de que el medicamento provocara "problemas renales agudos".

Publicidad

Un estudio publicado a mediados de octubre, a partir de ensayos en más de una treintena de países con el apoyo de la OMS concluyó que el remdesivir no había mostrado resultados en términos de reducción de la mortalidad.

Los expertos de la OMS precisan que no se puede decir que el remdesivir no tenga resultados beneficiosos. Pero el hecho de que esa eficacia no haya sido demostrada clínicamente, ligado a sus inconvenientes (posibles efectos secundarios y coste) los lleva a abstenerse de recomendar su uso.

Por el momento los corticoides (entre ellos la dexametasona) son el único tratamiento que ha permitido reducir la mortalidad del COVID-19, aunque no en todas las categorías de enfermos.