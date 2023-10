Sanitas propondrá que Cruz Verde tramite deudas directamente con Gobierno para solucionar crisis

Después que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionara a Sanitas por su comunicación de que no podría pagar a Cruz Verde y que esa empresa dejaría de entregar medicamentos o tecnologías que no están en el Plan de Beneficios en Salud a partir del 15 de noviembre, el presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, planteó que el Gobierno aplique lo que se plantea en la reforma a la salud del giro directo para saldar la deuda que se tiene con Cruz Verde.

“El Gobierno ha anunciado en muchas ocasiones que a través del giro directo se soluciona los problemas de financiación. Nos parecería muy bien que el Gobierno asumiera directamente lo que es su responsabilidad de esos servicios y que todos estos prestadores y proveedores le enviaran las facturas directamente a la ADRES y que esa entidad se encargue de pagarles y así el Gobierno asume directamente esa titularidad y nosotros salimos de esa operación que en este caso sí es muy similar a la intermediación porque el pagador es el Gobierno y el prestador son una serie de entidades que podrían facturar directamente a la ADRES”, dijo Rueda.

Además, el presidente de la EPS celebró que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo anunciara que se van a pagar los recursos de los presupuestos máximos en los próximos meses, eso lo que implica es que ayudaría a solucionar el problema con Cruz Verde.

También asegura que después del 15 de noviembre es su obligación seguir dando los medicamentos: “Estamos buscando seguir con Cruz Verde, estamos buscando soluciones al tema”.

Y es que según Sanitas el monto que se les debe por los servicios no PBS ascienden a 1.1billones de pesos en la historia de la EPS.

Sanitas dijo que 55.000 millones de pesos al mes es lo que se gasta en los servicios no PBS eso significa 30.000 y 40.000 afiliados. Además, más de un millón de personas están atendidas con esas tecnologías y medicamentos que no están en el plan básico de Salud, lo que representa el 3% de las atenciones.

La EPS reconoció que el estado solo les ha reconocido 33.000 millones de pesos, pero hay un desfase de 23.000 millones de pesos cada mes por los últimos tres años.

El presidente de Sanitas aseguró que las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud no se han desarrollado y después de dos meses no ha habido avance ni respuesta.

Rueda también respondió a los comentarios del ministro en rueda de prensa que ofreció al medio día de este martes.

Además, respondió sobre las quejas que se han presentado ante la Superintendencia nacional de salud.

“Hemos tenido más de 30mil quejas durante el periodo de Gobierno, quisiéramos que no hubiese, pero en una operación tan grande pues es difícil. Lamentamos que existan, son 30mil que hacen parte de 14 millones de transacciones que hacemos”, dijo rueda.

Agregó que: “No nos sentimos cómodos con ninguna de las menciones. Nosotros no recurrimos a artimañas, ni engañamos. Hubo muchos comentarios incómodos. No creo que sea la forma de honrar un compromiso tan grande que hemos tenido con nuestros usuarios”.

“Desde hace muchos meses hemos anunciado una crisis social que no queremos que ocurra y yo creo que el Gobierno tampoco quiere que ocurra. El Gobierno tiene que ver de frente la realidad. Me entristece que el Gobierno no vea las cifras reales que ellos mismos tienen”, presidente de Sanitas

