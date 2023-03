La ministra de Salud, Carolina Corcho , aseguró que el Gobierno tiene varios puntos esenciales en la reforma a la salud que, en caso de que se quieran cambiar en los debates en el Congreso de la República, se tomaría la decisión de retirar el proyecto de ley, pues según la ministra, si no hay un cambio estructural del sistema no vale la pena la iniciativa.

Esas banderas rojas en las que no va a ceder el Ejecutivo son, según Corcho, el fortalecer el giro directo a los hospitales y clínicas del país, que la Adres sea un pagador único del sistema y el tener un modelo de atención primaria y un plan predictivo y preventivo.

"Somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale como ingresó. Pero nosotros lo que no queremos es que todo cambie para que nada cambie. Sí, hay unas esencias que el presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido y sería retirado por parte del Gobierno. Porque si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo tan grande desde el punto de vista del gobierno legislativo”, aseguró la jefe de cartera de Salud.

Además, Corcho aseguró que tomarán la propuesta presentada por los partidos de la U, Conservador y Liberal, que por tener buenos indicadores y una buena gestión se le daría a las EPS un pago de hasta el 5%. Con la advertencia de que se haría solo con las entidades que decidan acogerse a los cambios propuestos en la reforma, como la eliminación de la integración vertical, la intermediación financiera y territorializar las entidades.

Publicidad



Por último, la ministra indicó que el problema principal del sistema actual es que las EPS son dominantes en el sector, y que tienen una gran cantidad de funciones que deben ser redistribuidas con la reforma a la salud.

Siga la señal en vivo de Blu Radio: