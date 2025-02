Supersalud pide a EPS eliminar autorizaciones para pacientes con enfermedades más graves

El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, propuso a las EPS explorar una negociación conjunta para tecnologías de salud costosas y eliminar autorizaciones para tratamientos de enfermedades crónicas, facilitando el acceso a dichas tecnologías y tratamientos para los pacientes.

"He pedido eliminar las autorizaciones para pacientes con enfermedades crónicas. Si se padece una enfermedad crónica que requiere tratamiento de manera prolongada, el usuario no debe estar pasando por trámites de autorizaciones y otras barreras de acceso a las tecnologías en salud y tratamientos que requiere para su atención. Las EPS no solo deben tenerlos identificados, sino además de facilitar el acceso y disponibilidad a estas tecnologías y a su tratamiento", explicó Rubiano.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, el total de reclamos asociados a no entrega de tecnologías en salud, entregas inoportunas e incompletas está concentrado en cinco EPS, que representan el 68,16 % equivalentes a 217.108 reclamos.

Estas EPS son, en su orden: Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, EPS Sura y Coosalud.

La EPS Sanitas indicó que, de un listado de 299 casos a la espera por medicamento que fue entregado por las asociaciones de pacientes, 51 están pendientes por entrega. Asimismo, informó que, en los dos últimos meses, diciembre y enero, canceló un total superior a los 1.745 millones de pesos correspondientes a las cohortes de trasplantados y pacientes con enfermedades huérfanas.

En el caso de Savia Salud se identificaron 401 pacientes trasplantados y con enfermedades huérfanas, en los que a 372 se le hizo la entrega efectiva de los medicamentos, 19 están pendientes y 10 no pudieron ser contactados.

En el caso de la EPS SOS, de los 485 pacientes trasplantados, siete pacientes (1.64 %) presentaron reclamos por medicamentos y el 100 % de las solicitudes fueron resueltas. Además, se cerró el 93 % de los reclamos por parte de los pacientes en una cohorte de enfermedades huérfanas de 1.853 pacientes, es decir, 43 reclamos que corresponden al 2.3 %.

En total, esta EPS ha girado durante la intervención por tecnologías en salud 1.1 billones de pesos, entre abril de 2024 a enero de 2025.

En el caso de Asmetsalud se encontró que, de sus pacientes con enfermedades huérfanas de un total de 26 pacientes, 17 se encuentran en gestión de entrega de sus medicamentos, equivalentes al 65,3 %. De los 66 trasplantados, 33 ya fueron entregados, es decir, el 50 %.

En el caso de Famisanar se encontró que, de 3.510 pacientes de la cohorte de enfermedades huérfanas, 1.003 tienen orden de medicamento y presentó dificultades con nueve pacientes.

De 1.079 pacientes trasplantados, 705 con orden de medicamento, se encontró que 25 están con órdenes pendientes de entrega y 71 ya fueron entregados. El gerente de la EPS intervenida señaló dificultades con algunos medicamentos como el Tacrolimus y Micofenolato.

¿Qué es una enfermedad grave o crónica?

Una enfermedad crónica es una afección que dura mucho tiempo y requiere atención médica continua. También puede limitar las actividades de la vida diaria.

Ejemplos de estas enfermedades son: cáncer, diabetes, enfermedad cardíaca, también hipertensión, artritis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), esclerosis múltiple, VIH/SIDA, epilepsia e hipotiroidismo.