Tapabocas sigue obligatorio en transporte, hospitales, geriátricos y si hay síntomas respiratorios

La ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió a la obligatoriedad del uso del tapabocas debido al incremento de casos de COVID-19 y el pico de infecciones respiratorios. La funcionaria explicó los escenarios en los que la medida de protección no puede tener ninguna excepción.

"No es que el tapabocas no sea obligatorio. Ojo, en este sentido hay que mandar una señal y un mensaje muy claro a la ciudadanía: el Ministerio de Salud no ha levantado las medidas de obligatoriedad de uso de tapabocas, que es obligatorio en estos escenarios: transporte público, aviones, clínicas, hospitales, servicios médicos, en centros geriátricos y en personas que tengan sintomatología respiratoria o que tengan un diagnóstico de COVID, donde recomendamos que se aíslen", explicó ministra Corcho.

Publicidad

Según la ministra Corcho, la nueva recomendación es usar el tapabocas en sitios cerrados o abiertos que tengan aglomeraciones, fenómeno usual en la temporada decembrina. Del mismo modo, la funcionaria pidió mayor sensibilidad en el tema y pidió que quienes no tengan completos los esquemas de vacunación acudan a centros médicos para completarlo.

"Lo que estamos planteando ahora es que recomendamos el uso de tapabocas en sitios aglomerados, cerrados o abiertos como recomendación, pero la obligatoriedad se mantiene en esos lugares. Sumado a este aumento de casos de COVID, también estamos llamando a la vacunación. Estamos encontrando que en mayores de 60 años las mortalidades por coronavirus siguen presentándose, generalmente en personas con esquemas incompletos o sin refuerzos de vacunas", añadió la funcionaria.

Reforma a la salud

Publicidad

En diálogo con Blu Radio, la ministra de Salud , Carolina Corcho, respondió a los cuestionamientos hechos por la Procuraduría sobre la actual situación del sistema de salud y negó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro esté en plan de destruir las EPS .

La ministra manifestó que, de las 30 EPS que hay hoy en día, solo siete están funcionando y fue enfática en manifestar que, de no intervenir, habría que liquidarlas, lo que terminaría colapsando las que hoy funcionan por el número de usuarios que deberían recibir.

Publicidad

“No es cierto que se vaya a destruir el sistema de salud. Cuando se le dice eso al país, efectivamente genera incertidumbre. El Gobierno no lo destruirá, vamos a construir sobre lo construido”, manifestó.

La ministra agregó que los colombianos no quedarán descubiertos en sus tratamientos, pues en el momento en que se haga la reforma habrá una transición. En ese contexto, la ministra reveló los detalles de la propuesta que se discutirá en la reforma a la salud.

“El Estado, como lo ha hecho hasta hoy, pagará todos sus tratamientos. Continuará el flujo de los recursos. El aseguramiento continuará como hoy. La reforma, en ningún momento, desmejorará la salud de los colombianos”, dijo.

Publicidad

La ministra Corcho recalcó que la mayoría de las EPS no cumplen con los mínimos requisitos de gestión de riesgo en salud ni tienen condiciones jurídicas y financieras y, por eso, es necesario actuar.

¿Qué pasará con las EPS?

Publicidad

La ministra manifestó que el servicio de salud hoy lo prestan clínicas y hospitales y no depende de las EPS, que solo son administradoras.

“La mayoría de EPS, que hoy funcionan y tienen indicadores, tienen prestación de servicios y entonces, la transición será sencilla”, agregó.

¿Qué pasara con planes complementarios y medicina prepagada?

Corcho explicó que el proyecto de ley no se mete con la medicina prepagada, por lo que, al respecto no habrá cambios, pues la iniciativa busca solo reformar el sistema financiado con recursos públicos, para que sean distribuidos de manera equitativa.