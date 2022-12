“Uso de tapabocas no debe asociarse únicamente al COVID-19”: Fabián Rosas, presidente de Acem

El doctor Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (Acem), habló en Mañanas Blu acerca de la visión del gremio en cuanto la necesidad de volver al uso del tapabocas. El pronunciamiento, se da luego del repunte de casos de COVID-19 en el país y el aumento de contagios de adenovirus, influenza y el virus sincitial respiratorio, para lo cual el Ministerio de Salud trabaja una resolución .

"Cometemos un error, hacemos una asociación del uso del tapabocas con la pandemia y no es solo por eso. En muchos países hacen retiro del tapabocas, pero allá no tienen tienen el pico respiratorio que tenemos acá. Por ejemplo, la población geriátrica tiene una gran incidencia de virus respiratorio. Tenemos que tener en claro que el uso de tapabocas es una medida no solo de para la pandemia, sino de otras enfermedades", declaró Rosas.

Publicidad

De acuerdo con el presidente de Acem, el incremento de enfermedades respiratorias de niños y adultos mayores se refleja en un aumento de la atención, hospitalización y cuidados intensivos, en especial referida a pacientes con dolencias de base.

"El tema es cuidarnos, los virus mutan. Cada temporada hay una mutación y cada vez vamos a estar enfermos. La gripa cada año es diferente. Lo importante es cuidar a los demás. Ese debería ser el mensaje. El uso de tapabocas es la medida básica de salud pública para proteger a quienes queremos", opinó el especialista.

El Ministerio de Salud plantea regresar al uso del tapabocas en conciertos, partidos de fútbol y marchas. Es decir, donde haya una importante cantidad de personas reunidas; las sanciones a quienes incumplan con la medida serán pedagógicas, según la ministra, para evitar la resistencia.

Además, quienes no estén vacunados podrían usar de manera obligatoria el tapabocas quirúrgico, así como quienes tengan sintomatología respiratoria, comorbilidades o sean población en riesgo.

Publicidad