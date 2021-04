Uno a uno: los problemas mentales que podrían causar padecer coronavirus

El especialista en psiquiatría Ricardo Angarita, en diálogo con En BLU Jeans, abordó los problemas mentales causados por el COVID-19.

“Este virus genera una respuesta inflamatoria generalizada, no solamente el pulmón (…) todo el organismo se inflama y el cerebro no está exento, no es una inflamación severa, pero es suficiente para afectar el sistema de regulación de emociones y motivaciones. Es el hipotálamo el que lleva la regulación general de las funciones”, explicó frente a algunos casos en los que el COVID- 19 ha desatado afecciones como depresión.

Además indicó que la persona entra en confusión, empieza a tener fenómenos de extrañamiento y realización, el sistema básico motivacional se cae al piso.

Aparece también el descontrol de las cortezas frontales genera ira: “afortunadamente eso es pasajero, pero no es algo muy corto, las personas que requirieron asistencia de UCI sin haber sido intubadas, por lo menos tres meses de recuperación”, explicó frente a la recuperación de dichos patrones de comportamiento.

Explicó que algunas personas también llegan a presentar fenómenos psicóticos, confunden a las personas, inquietud, comportamientos desinhibidos. “Generalmente se presenta un síndrome depresivo postcovid”.

Escuche aquí la entrevista completa en En BLU Jeans: