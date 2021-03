A un “error humano” atribuyen supuesta falsa vacunación de adulto mayor de 80 años en Tocancipá

Este miércoles se viralizó un video en el que se denuncia que a un hombre mayor de 80 años, en el municipio de Tocancipá, no le habrían aplicado en un principio la vacuna contra COVID-19 , pese a que se hizo el procedimiento por parte de la vacunadora.

Así lo denunció Nohora, hija de Arsenio Chavarro, quien aseguró que se dio cuenta del hecho, una vez envió el video de la vacunación a su hija y a varios familiares.

“La enfermera se dio cuenta que yo estaba grabando y se puso nerviosa y me dijo que la dejara ver el video, antes de que mi hija me dijera, después se fue como a buscar la otra vacuna, pero cuando se dio cuenta que yo sabía me dijo que lo que pasaba es que le había aplicado muy poquito líquido entonces que era por eso”, contó.

“Yo empecé a dudar de todo, desde un comienzo ella cómo no se va a dar cuenta, ella se sintió insegura tal vez y por eso me pidió el video, y lo vio con los compañeros (…). Cuando volvió en el segundo intento ya el proceso fue diferente. Mi familia me dijo que por qué no había hecho el reclamo, pero la verdad todo fue tan rápido, esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a pasar”, agregó.

Sin embargo, desde el Hospital de Tocancipá, negaron que este hecho se hubiera dado a propósito y que todo se debe a un cansancio de la enfermera, que al ver la situación aplicó la vacuna de manera correcta.

“Inmediatamente ella se da cuenta que al aplicar la vacuna no se había aplicado el líquido, ella se desplaza al sitio dentro de la carpa, busca una jeringa, toma la dosis de Sinovac se devuelve al punto y le muestra a la señora que efectivamente no había aplicado la vacuna y de inmediato la aplica”, dijo Tomas Ortiz

Además, agregó que el señor era el vacunado 69. “Lo que manifiesta la vacunadora es que tenía un agotamiento, eso pasó sobre la 1:00 de la tarde y manifiesta que no había salido a almorzar y estaba agotada. Es una jornada que inicia muy temprano y ese día causalmente la compañera tuvo una calamidad con su hijo, por lo que le tocó a María sola hacer la vacunación, fue un error humano que se corrigió inmediatamente”.