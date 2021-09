Fueron diez y no siete los menores de edad que recibieron vacunas equivocadas en Pereira

Javier Marulanda, secretario de Salud de Risaralda, se refirió a la vacunación equivocada de menores en Pereira . El funcionario aclaró que no fueron siete los niños que recibieron segundas dosis equivocadas, sino diez en primera dosis .

"No son siete menores que hayan recibido segunda dosis equivocadas, fueron diez. No han recibido la segunda dosis con una vacuna diferente, sino que su esquema de vacunación lo iniciaron con la vacuna que no era la adecuada", declaró Marulanda, quien atribuyó la equivocación a un "error programático".

"Lo ideal era que el esquema fuera con Pfizer", añadió el secretario de Salud de Risaralda.

Marulanda, además, aseguró que los menores vacunados no tenían comorbilidades y hasta el momento no registran reacciones adversas.

Escuche al secretario de Salud de Risaralda, Javier Marulanda, en entrevista con Mañanas BLU: