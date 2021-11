Quien no se vacune debe encerrarse; podría ser un asesino en potencia: representante Ricardo Ferro

El representante por el Centro Democrático Ricardo Ferro radicó un proyecto de ley que establece la vacuna contra el coronavirus como obligatoria en Colombia . Según el congresista, una persona no vacunada podría convertirse en un “asesino en potencia”.

“Llevamos casi un año rogándole a la gente que se vacune, pero a estas alturas no queremos que volvamos a la situación que tuvimos en el año anterior, que nuestros niños tengan que volver a confinarse, que se vuelvan a cerrar empresas”, dijo en Mañanas BLU el representante Ferro.

Además, añadió: “Si una persona no se quiere vacunar, que no se vacune, pero que no se convierta en un asesino en potencia, que se quede en su casa. (…) ¿Qué más hacemos con el que no se quiera vacunar? No solo está poniendo en riesgo su vida, sino también las de los demás”.

El congresista aclaró que las sanciones para los no vacunados sería responsabilidad del Gobierno, pues debe garantizar la vida para todos los colombianos.

“El Gobierno tiene que establecer cómo considera que debe garantizarse la vida de todos los colombianos. (…) La sanción tendrá que establecerla el Gobierno, yo parto de la necesidad de que esa persona no puede tener contacto con otras personas”, añadió.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

Publicidad

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: